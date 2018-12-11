Центробанк РФ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции

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Диаметр монеты составляет 27 мм. На её оборотной стороне расположено рельефное изображение книги с рисунком герба страны на левой странице и надписью "Конституция Российской Федерации" — на правой. Вдоль канта идёт надпись: "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".В ЦБ отметили, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.12 декабря 1993 года общенародным голосованием была принята Конституция России, а с 1994 года указами президента 12 декабря объявлено госпраздником.Фото: © ЦБ РФ