ЦБ запустит в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в октябре

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По его данным, внешний вид новых денежных знаков уже утвержден. При этом бумага для банкнот, как уточнил источник агентства, будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».Ранее в пресс-службе Банка России сообщили, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года. Решение об оформлении банкнот ЦБ утвердил 1 февраля.На них, согласно данным представителей банка, должны появиться символы Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а также Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).Эти изображения были выбраны по результатам народного голосования. Его Банк России проводил с июня по октябрь 2016 года.