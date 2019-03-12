ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста

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Выпущенная массовым тиражом (2 млн штук) монета имеет номинал 5 руб. На оборотной ее стороне можно увидеть стилизованную карту Крымского полуострова и расходящиеся лучи, которые служат фоном для рельефного изображение Крымского моста, возведенного над Керченским проливом.Памятные монеты из недрагоценного металла достоинством 5 руб. в России выпускаются нечасто. В последний раз такое произошло в 2016 году, когда в обращение вышла монета, посвященная Российскому историческому обществу, и серия монет, посвященных столицам государств, освобожденным советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков (среди них был и Киев).«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений», — отмечается в сообщении ЦБ.В октябре 2017 года — после выпуска в России двухсотрублевых банкнот с изображениями видов Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический) — Национальный банк Украины (НБУ) запретил принимать российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины». Запрет распространяется в том числе и на российские банкноты и монеты с изображениями карт Крыма.В соответствии с постановлением НБУ украинским банкам​ другим финансовым учреждениям и «Укрпочте» запрещено принимать такие банкноты и монеты (в том числе для обмена) и выдавать их при осуществлении или выплате переводов.Свое решение в НБУ объяснили необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.В 2015 году в России тиражом 20 млн экземпляров была выпущена в обращение купюра достоинством 100 руб., одна сторона которой посвящена Крыму (основное изображение — замок «Ласточкино гнездо»), а другая — Севастополю (памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте). Кроме того, в обращение крупными тиражами выпускались монеты достоинством 2 и 10 руб., посвященные Севастополю, Керчи, Феодосии, а также монеты, прямо посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав России.Фото: cbr.ru