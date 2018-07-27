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В последний раз регулятор снижал ставку в марте 2017 года. Сохранение уровня ключевой ставки произошло на фоне роста инфляционных ожиданий, повышения НДС до 20% и цен на автомобильное топливо.
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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

27 июля 2018 19:55
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В последний раз регулятор снижал ставку в марте 2017 года. Сохранение уровня ключевой ставки произошло на фоне роста инфляционных ожиданий, повышения НДС до 20% и цен на автомобильное топливо.
Банк России по итогам заседания совета директоров 27 июля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, что полностью совпало с ожиданиями экспертов, передает РБК.

ЦБ отмечает, что баланс инфляционных рисков смещен в сторону проинфляционных. «Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», — говорится в релизе регулятора.

Наиболее вероятным ЦБ считает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.

Как и по итогам июньского заседания, ЦБ ждет, что к концу 2018 года инфляция составит 3,5–4%, а в 2019 году временно превысит таргет в 4% — в связи с запланированным увеличением ставки НДС. К 4-процентной инфляции экономика вернется в начале 2020 года, прогнозирует Банк России. В июле ЦБ ожидает повышение годовой инфляции — с 2,3 до 2,5–2,6%.

Сохранение уровня ключевой ставки произошло на фоне роста инфляционных ожиданий населения из-за резкого повышения цен на автомобильное топливо в мае-июне и запланированного повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. В июне инфляционные ожидания достигли 9,8% — максимума с осени прошлого года. При этом заметного роста годовой инфляции в последние месяцы не наблюдалось: с марта по май этот показатель держался на уровне 2,4%, в июне снизился до 2,3%. В июле инфляционные ожидания ЦБ стабилизировались — это произошло вместе с прекращением роста цен на бензин после принятия решения о снижении акцизов на нефтепродукты.

ЦБ не меняет уровень ключевой ставки уже третий раз подряд — в последний раз она была снижена на 0,25 п.п. в конце марта. Это было пятое подряд снижение уровня ставки — регулятор надеялся до конца 2018 года завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (предполагает ключевую ставку в диапазоне 6–7% ближе к верхней границе). Однако в апреле ЦБ взял паузу — ослабление курса рубля на фоне геополитической напряженности (6 апреля США ввели против России новый пакет санкций) Банк России оценил как фактор более быстрого приближения темпов роста инфляции к таргету 4%.

После июньского заседания ЦБ и вовсе сменил риторику. Основным фактором стали предложенные правительством налоговые изменения — с 2019 года ставка НДС должна вырасти с 18 до 20%. Это подстегивает инфляционные ожидания россиян и стимулирует опережающую подстройку цен, объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из-за этого риски, которые оценивает ЦБ, сместились в сторону проинфляционных. В июне Набиуллина говорила, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике, скорее всего, произойдет только в 2019 году.

Нынешнее заседание совета директоров ЦБ стало первым после ухода с поста директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева (занимал эту должность последние пять лет, в конце июня решил покинуть ЦБ, чтобы заняться «личными проектами»). Новый глава департамента, выходец из «ВТБ Капитала» Алексей Заботкин к своим обязанностям пока не приступил — подготовку к заседанию совета директоров вел и.о. главы департамента, экс-заместитель Дмитриева Андрей Липин. После ухода Дмитриева ЦБ сообщал, что курс в денежно-кредитной политике останется неизменным.

Аналитики перед заседанием ЦБ были практически единодушны в том, что уровень ключевой ставки меняться не будет. Согласно представленному 23 июля консенсус-прогнозу Reuters, все 20 опрошенных экономистов предсказали сохранение ставки. В пользу того, что уровень ключевой ставки останется неизменным, высказывались и 100% респондентов в консенсус-прогнозе агентства Bloomberg.

«После июньского ужесточения риторики из-за возможных инфляционных рисков от повышения НДС в 2019 году ставка почти со 100-процентной вероятностью меняться не будет. Годовая инфляция продолжит медленно ускоряться, а рост экономики пока соответствует базовым прогнозам ЦБ, особенно в части потребительского спроса. Вкупе с сохраняющимися внешними рисками это позволяет ЦБ ничего не менять», — писал в своем обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Решение ЦБ было крайне предсказуемым для рынка, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Своим релизом регулятор, по сути, подтвердил предыдущий сигнал, что ставка в этом году больше снижаться не будет, говорит он. Что касается инфляционных показателей, то дефляции не предвидится из-за менее обильного урожая, чем был в прошлом году. «Поэтому из-за эффекта низкой базы прошлого года годовые показатели инфляции начнут расти», — отмечает эксперт. Уже в сентябре инфляция будет 3,5%, а в конце года уложится в целевой показатель 4%, но в начале 2019-го мы увидим ее выше 4% из-за повышения НДС, предполагает Тремасов.

Так как рынок практически на 100% был уверен, что ЦБ сохранит ставку, то воспринял решение нейтрально: никакого влияния на рынок ОФЗ и на рубль решение не оказало, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. Вероятно, в 2019 году ЦБ возобновит снижение, потому что годовая инфляция окажется намного ниже ключевой ставки, считает эксперт.



Фото: РБК


 
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