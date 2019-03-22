ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

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В феврале ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 7,75%, смягчив при этом сигнал рынку: регулятор заявил, что будет оценивать достаточность повышений ставки в прошлом году при будущих решениях. Тогда аналитики указывали, что ЦБ, вероятно, таким образом занимает выжидательную позицию перед возможным циклом снижений ставки."Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", - говорится в сообщении регулятора.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков и экспертов ожидали, что ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,75% на фоне неожиданного замедления темпов инфляции, но смягчит риторику и откроет возможность снижения ставки уже во втором полугодии 2019 года. По их мнению, окрепший с февраля рубль мог поддержать курс на смягчение политики.ЦБ в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.