ЦБ резко снизит размер и ставку займов «до зарплаты»
13 февраля 2018 16:32
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Регулятор будет требовать от микрофинансовых организаций (МФО) снизить объем займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL-заем) до 10 тыс руб., а срок таких кредитов — до 15 дней. При этом будет вводится запрет на продление займа или увеличение его суммы. Объем платежей по PDL-займам будет фиксированным. В результате максимальная сумма переплаты по такому микрозайму не будет превышать 3 тыс. руб. (со всеми штрафами и пенями). В настоящее время такие необеспеченные кредиты выдаются на сумму до 45 тыс. руб. на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день (более 700% годовых).
Банк России обратил внимание на риски дальнейшей работы компаний в сегменте краткосрочных займов. «Мы осознаем риски, которые заключаются в том, что мы наносим очень сильный удар по сегменту PDL, который составляет примерно 20% займов, которые выдали микрофинансовые организации. И этот сектор, мы предполагаем, если не поменяет свою бизнес-модель, если не перестроится, не найдет более прогрессивные способы взаимодействия со своими заемщиками, не изменит свои скоринговые модели, то, скорее всего, в значительной степени должен будет рынок покинуть», — добавил Илья Кочетков.
ЦБ планирует ограничить полную стоимость кредита (ПСК), установив сначала ограничение ежедневной процентной ставки на уровне 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизить его до 1%.
Также регулятор намерен установить единый предельный уровень процентов по микрозайму. «Мы должны исключить возможность для граждан брать деньги, если граждане не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги», — заявил Илья Кочетков.
В настоящее время действует трехкратное ограничение предельной стоимости долга по краткосрочным потребительским займам (3X), а в случае возникновения просрочки, начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превышать двукратного размера остатка задолженности по займу (2Х). Регулятор также планирует еще больше сокращать эту планку: с 1 июля 2019 года ввести двукратный коэффициент, c 1 июля 2020 снизить его до 1,5Х.
Участники рынка обеспокоены предстоящими ужесточениями регулирования. По их мнению, это приведет к тому, что игроков на рынке станет меньше, а теневых участников — больше. «В других странах намного эффективнее работает механизм принуждения, то есть судебное взыскание приставами позволяет компаниям в сегменте краткосрочных займов совершенно нормально работать с учетом подобных ограничений, так как на выходе человек все равно платит», — отмечает заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Андрей Паранич. В этой связи, считает он, после введения ограничений на российском рынке образуется вакуум предложения.
Дневная ставка у PDL-компаний сейчас составляет около 2% в день, в этой связи снижение ПСК приведет к двойному снижению прибыльности бизнеса, отмечает управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е-заем Светлана Гайдукова. «В результате бизнес офлайн-игроков будет нерентабельным, так как стоимость привлечения клиента там гораздо выше, чем в онлайне. В итоге без доступа к заемным средствам останется целый сегмент клиентов, привыкших к офлайну. Они будут вынуждены вернуться к ростовщикам, которых никто не регулирует», — считает она.
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