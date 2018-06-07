ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Регулятор объясняет, что если раньше действовал механизм межпоколенческого трансфера, то сейчас молодежь достаточно активно копит деньги, однако большинство ее представителей склонно к вложению полученных «свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».В Банке России указывают, что прогресс коммуникационных технологий придал сильный импульс экономике совместного пользования, которую называют уберизацией. В отчете ЦБ подчеркивается, что такая модель потребления, основанная на совместном доступе к чему-либо, в перспективе может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности.«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — говорится в документе.ЦБ предупреждает, что поведенческие нерациональности могут быть использованы финансовыми компаниями в недобросовестных целях. Регулятор предупреждает, что среди россиян «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения», а 11,5% доверчивы к мошенникам.О смене ценностей молодежи в октябре прошлого года говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Он рассказывал про поколение Z (люди, родившиеся не ранее середины 1990-х годов), для которых самореализация важней материального благополучия. «У молодых людей принципиально другое восприятие информации, которое, в свою очередь, меняет все глобальные рынки», — объяснял Орешкин.