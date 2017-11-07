ЦБ допускает возможность санации крупных банков. Цель регулятора — не допустить дестабилизации «на макроуровне»

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ЦБ «не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления, он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», ответил первый зампред Банка России на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые будут санированы.Тулин отметил, что главная задача ЦБ заключается в недопущении макроэкономической нестабильности. Выбор между отзывом лицензии и санацией он назвал выбором «между двумя плохими решениями», поскольку неплатежеспособность банка «всегда означает убытки для общества». Для банков («ФК Открытие» и Бинбанка) «самое худшее уже случилось», указал Тулин.В середине августа в письме для клиентов аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных частных банка («ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк) считаются наиболее рисковыми. Он утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью» (позже «Альфа-Капитал» отозвала письмо). Впоследствии два из них («ФК Открытие» и Бинбанк) были санированы.В конце октября основной бенефициар МКБ Роман Авдеев заявил, что акционеры не обращались в ЦБ за помощью в финансовом оздоровлении банка. В начале октября председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявлял, что банк не обращался в ЦБ за дополнительной ликвидностью и не привлекает из Банка России «никаких денег».Фото: Екатерина Кузьмина / РБК