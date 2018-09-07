ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка
7 сентября 2018 15:52
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месте – педиатры (24 %), далее урологи (9 %), неврологи (7 %) и эндокринологи (6 %). Данные основаны на статистике обращений клиентов СК «Сбербанк страхование жизни», которые используют телемедицину как бесплатную дополнительную опцию.
Александр Бондаренко, старший вице-президент Сбербанка, руководитель Блока «Управления благосостоянием»:
«Комбинация страхования жизни и медицины – новая ниша на рынке. Мы идем по пути встраивания дополнительных медицинских сервисов в наши страховые продукты, чтобы повысить их ценность для клиентов и частоту использования. Дополнительными сервисами, такими как телемедицина, чек-апы или второе медицинское мнение, клиенты могут пользоваться независимо от того, наступил ли страховой случай. – За счет включения сервиса телемедицины в наши полисы мы сможем оказывать медицинскую поддержку более чем 11 млн клиентам Сбербанка, приобретающим страхование жизни. Рассчитываем, что уже к концу 2018 года количество пользователей
телемедициной среди клиентов банка увеличится до 4 млн человек, а к 2020 году вырастет еще на 50-60%».
С марта 2018 года сервис телемедицины есть у более чем 1,5 млн клиентов Сбербанка, купивших страховые полисы «Сбербанк страхование жизни». Среди пользователей сервиса 72% мужчин и только 28% женщин: мужчины чаще предпочитают онлайн-обращения личным визитам к врачам из-за недостатка времени.
Екатерина Коломенцева, директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни»:
«Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время для посещения врачей, и для жителей отдаленных регионов, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Мы начали с внедрения телемедицины в наш самый массовый продукт – кредитное страхование жизни. За полгода мы отметили спрос на консультации по самым разным направлениям: от обычного терапевта до узкоспециализированных врачей, например, диетолога и инфекциониста».
По данным российской исследовательской компании Mar Consult, к платной медицинской помощи прибегают 68 % россиян. Чаще всего граждане платят за за услуги стоматолога (49 %) за анализы и диагностику (43 %), а также за прием и консультации узких специалистов (8 %). KPMG прогнозирует рост сектора платной медицины на 6 % к 2019 году. Одним из его драйверов, помимо увеличения числа
медицинских приемов, станет развитие телемедицинских услуг – дистанционного общения врача и пациента. Ожидается, что к 2022 году телемедициной будет охвачено примерно 20% населения России.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России. Специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни, входящий в первую тройку крупнейших компаний общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.
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