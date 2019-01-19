Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 19 января, 21:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/01:
USD 66.33
-0.11
EUR 75.58
-0.05
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Столкнулись с проблемами по погашению кредита? Рассказываем, как легально можно платить меньше

19 января 2019 20:34
44
Рефинансирование — это главный способ меньше платить по кредиту и высвободить часть денег.
Долги россиян по кредитам увеличились, а ежемесячная выплата сократилась. Это следует из расчётов Объединённого кредитного бюро (ОКБ), которые оказались в распоряжении Лайфа. Как можно снизить ежемесячные выплаты и что делать, чтобы не переплачивать по ссудам?

По данным ОКБ, выплаты по кредитам составляли в среднем 29% от ежемесячного дохода заёмщика. Для сравнения — в 2017 году было 33%. При этом средняя сумма долга увеличилась на 15%. Получается, что россияне задолжали банкам больше денег, но ежемесячные выплаты сократились. Это связано со снижением кредитных ставок и ростом рефинансирования, отметил финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека.

— Оно (рефинансирование) позволяет снизить ежемесячный платёж по кредиту и, таким образом, финансовую нагрузку на заёмщика, — констатировал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

Рефинансирование — это главный способ меньше платить по кредиту и высвободить часть денег.

— Допустим, заёмщик брал в сентябре 2015 года потребзайм в размере 500 тысяч рублей на пять лет по ставке 17,29% годовых, — приводит пример Сергей Дейнека. — В этом случае его ежемесячный платёж по ссуде составит свыше 12,5 тысячи. А общая переплата за пять лет превысит 250 тысяч рублей. Точно такой же кредит для клиента, но по ставке 12,04%, которую Банк России зафиксировал в сентябре 2018 года, позволил бы сэкономить свыше 80 тысяч. Конечно, рефинансируя кредит на два последних года, столько не выгадаешь — экономия составит около 33 тысяч рублей.

Благодаря рефинансированию вы также можете объединить несколько ссуд в одну. К примеру, у вас есть потребительский кредит, по которому вы платите 20 тысяч рублей в месяц, займ на телефон — ещё две тысячи, ну и просто большой, но ещё не просроченный долг по кредитке — 50 тысяч рублей. По первому кредиту вам осталось отдать около 600 тысяч, за телефон надо вернуть 20 тысяч. Вместе с долгом по карте выходит 670 тысяч. Вы просите банк рефинансировать ваши кредиты, скажем, по ставке 13,9%. Это означает, что вместо трёх кредитов у вас будет один, по которому надо платить примерно 15,5 тысячи рублей (670 тысяч по ставке 13,9% на пять лет).

Второй вариант меньше платить по ссуде — реструктуризация, указала управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова. Банки любят, когда клиенты, у которых возникли финансовые сложности, из-за чего можно выйти на просрочку, не отмалчиваются, а идут на контакт. В рамках реструктуризации вам могут продлить период погашения ссуды при уменьшении размера ежемесячного платежа, предложить кредитные каникулы (когда платежи по ссуде не вносятся совсем) или частичное списание долга, констатировала Тамара Касьянова. Более 60% клиентов выбирают реструктуризацию, указал гендиректор "Юником.24" Юрий Кудряков.

— Воспользоваться услугой пролонгации целесообразно, если условия банка не предполагают увеличение процентной ставки за счёт сокращения ежемесячных платежей, — уточнила Тамара Касьянова. — Поэтому, прежде чем соглашаться на это предложение, необходимо уточнить все нюансы.

Третий способ меньше платить по кредиту — это досрочное погашение ссуды, например частичное. Когда клиент соглашается на досрочное погашение займа, можно самостоятельно выбрать, уменьшить срок ссуды или снизить ежемесячный платёж, пояснил Сергей Дейнека. Эксперт советует направлять свободные средства (если они есть) на досрочное погашение. Например, если вы получили премию, логично направить её на покрытие долга по ссуде, рассуждает представитель "БКС премьер". Впрочем, важно убедиться, что в договоре с банком не прописаны штрафы за досрочное погашение, добавил зампред "Локо-банка" Андрей Люшин.

Если у вас кредитная карта, можно меньше платить по ссуде, используя льготный период. Банки сейчас предлагают большие льготные периоды — более 100 дней, отметил Андрей Люшин.

Чтобы не задумываться о проблемах с погашением кредита, нужно учесть варианты снижения долговой нагрузки ещё на этапе заключения договора займа. И лучше вносить все платежи вовремя, чтобы не возникло просрочек и кредитная история не была испорчена. А то банки откажут вам в выдаче новой ссуды. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 января 2019  11:34
Петр Засельский:
Петр Засельский: "Самарская область - один из лидеров по реализации нацпроекта по повышению производительности труда"
В рамках нацпроекта для предприятий предусмотрены меры поддержки. Экономика региона
180
18 января 2019  14:06
В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорог В планах на 2019 - 330 км.
В 2018 году в Самарской области было отремонтировано 316 км автодорог
В планах на 2019 - 330 км.  Экономика региона
454
18 января 2019  10:23
«Хищения не было »: в Счетной палате прокомментировали найденные у «Центра спортподготовки» нарушения на 306,6 млн рублей
«Хищения не было »: в Счетной палате прокомментировали найденные у «Центра спортподготовки» нарушения на 306,6 млн рублей
По словам специалистов, в документе речь шла о неправомерном и неэффективном расходовании средств. Экономика региона
196
Весь список
Финансы и Банки
19 января 2019  20:34
Рефинансирование — это главный способ меньше платить по кредиту и высвободить часть денег.
Столкнулись с проблемами по погашению кредита? Рассказываем, как легально можно платить меньше
Рефинансирование — это главный способ меньше платить по кредиту и высвободить часть денег.  Финансы и Банки
43
18 января 2019  09:50
Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку
Сбербанк упростил порядок покупки строящегося жилья и строительства дома в ипотеку
Закладная при покупке строящегося жилья или строительстве дома в ипотеку Сбербанка больше не обязательна. Финансы и Банки
192
17 января 2019  15:06
За пополнение областных транспортных карт через мобильное приложение, интернет банк Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания комиссия с плательщика не взимается.
Жители Самарской области пополнили транспортные карты через сервисы Сбербанка на 11 млн рублей
За пополнение областных транспортных карт через мобильное приложение, интернет банк Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания комиссия с плательщика не... Финансы и Банки
265
Весь список
Строительство
17 января 2019  12:55
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей.
На строительство тоннеля метро до станции «Самарской» нужно 7,3 миллиарда рублей
Сейчас подрядчики занимаются разработкой проекта. Строительство
281
17 января 2019  11:33
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре Там разрешено построить дом.
Обманутых дольщиков подселят к городской больнице №5 в Самаре
Там разрешено построить дом. Строительство
279
16 января 2019  20:01
Автоматические откатные ворота - особенности
 Все более востребованными и популярными становятся  автоматические откатные ворота . Вы сможете заказать их под ключ в компании Строй Комплект Про. Строительство
74
Весь список
Материалы и технологии
9 января 2019  18:53
Выбираем хороший клеевой состав
Выбираем хороший клеевой состав
 Ассортимент клеевых составов в настоящее время просто огромный. Поэтому многих покупателей беспокоит проблема выбора состава для соединения разных... Материалы и технологии
134
19 декабря 2018  18:16
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
Строительные и ремонтные услуги - как сделать правильный вбыор
 Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
219
17 декабря 2018  18:13
Металлопрокат - позитивные характеристики
Металлопрокат - позитивные характеристики
 Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
282
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1029
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2232
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2177
Весь список
Бизнес
19 января 2019  17:26
Автоматизация бизнеса - успешное будущее бизнеса
Автоматизация бизнеса - успешное будущее бизнеса
 Для того чтобы ваш бизнес в будущем процветал, был успешным, важно автоматизировать бизнес-процессы. Это - важный момент для ведения дел. а также учета... Бизнес
27
17 января 2019  14:40
В течение трех дней в рамках форума состоится более 20 мероприятий: запланированы дискуссии, круглые столы, конкурс, Молодежный день.
Самарские предприниматели приглашаются к участию в Российском промышленном форуме
 В течение трех дней в рамках форума состоится более 20 мероприятий: запланированы дискуссии, круглые столы, конкурс, Молодежный день.  Бизнес
326
16 января 2019  21:14
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.
Орешкин рассказал, как "регуляторная гильотина" облегчит жизнь бизнесу
Речь идёт о пересмотре всех обязательных требований для предпринимателей, принятых до середины 2010 года. Причём сделать это должны уже к 1 февраля 2020-го.  Бизнес
341
Весь список


Новости компаний
18 января 2019  11:55
Самарский «Прогресс» повысил премии сотрудникам, которые приносят прибыль
Самарский «Прогресс» повысил премии сотрудникам, которые приносят прибыль
Об этом заявил генеральный директор завода. Новости компаний
244
17 января 2019  15:30
Сквер возле корпуса № 82 теперь носит имя Юрия Гагарина. Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов...
Улицы, аллеи и площади самарского предприятия ОДК ПАО «Кузнецов» получили имена
Сквер возле корпуса № 82 теперь носит имя Юрия Гагарина. Находящаяся рядом аллея была названа аллеей Космонавтов... Новости компаний
255
15 января 2019  12:55
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
«Джи Эм-АВТОВАЗ»: итоги производства и продаж за 2018 год
По итогам 2018 года на совместном предприятии произведено 31 874 автомобиля Chevrolet NIVA. Новости компаний
245
13 января 2019  16:00
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.
Apple начнет производство AirPower 21 января
По данным того же Pegatron, Apple наконец-то определилась с конструкцией зарядной станции.  Новости компаний
553
Весь список
IT и Коммуникации
4 января 2019  16:37
Чехлы для MacBook - подробности
 Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
171
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
374
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
387
Весь список
Транспорт
18 января 2019  13:56
В РЖД прокомментировали возможность возврата курилок в поезда Такой вариант не рассматривают.
В РЖД прокомментировали возможность возврата курилок в поезда
Такой вариант не рассматривают. Транспорт
5666
17 января 2019  09:33
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129 Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах.
В Самарской области сняли ограничение на участке федеральной трассы «подъезд к г. Оренбург» с км 97 по км 129
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Транспорт
185
17 января 2019  09:19
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км.
Из-за снега перекрыт участок дороги М-5 «Урал» в Самарской области
Общая протяженность перекрытого участка составляет 32 км. Транспорт
243
16 января 2019  13:31
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта.
В администрации Самары разработают новую схему дорожных знаков
Они будут регулировать остановку и стоянку автотранспорта. Транспорт
294
Весь список
Предпринимательство
19 января 2019  17:39
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
Сертификация соответствия таможенного союза - для чего нужен сертификат ТР ТС
 Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
30
25 декабря 2018  18:57
Правила эффектной презентации
Правила эффектной презентации
 Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию.  Предпринимательство
207
2 декабря 2018  21:49
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
Бухгалтерские услуги в Москве: в чем преимущества и особенности
 На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг.  Предпринимательство
293
Весь список
Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
616
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
799
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1015
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
899
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1201
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
819
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1601
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1403
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1751
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2124
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2338
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3554
Весь список

Мероприятия
СОУНБ презентовала историко-документальный выставочный проект к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина
ДГС Самары: Парк 60-летия Советской власти был,есть и будет ПАРКОМ!
В Самаре впервые пройдет открытый просмотр Академии танца Бориса Эйфмана
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные