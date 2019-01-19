Столкнулись с проблемами по погашению кредита? Рассказываем, как легально можно платить меньше
19 января 2019 20:34
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По данным ОКБ, выплаты по кредитам составляли в среднем 29% от ежемесячного дохода заёмщика. Для сравнения — в 2017 году было 33%. При этом средняя сумма долга увеличилась на 15%. Получается, что россияне задолжали банкам больше денег, но ежемесячные выплаты сократились. Это связано со снижением кредитных ставок и ростом рефинансирования, отметил финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека.
— Оно (рефинансирование) позволяет снизить ежемесячный платёж по кредиту и, таким образом, финансовую нагрузку на заёмщика, — констатировал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.
Рефинансирование — это главный способ меньше платить по кредиту и высвободить часть денег.
— Допустим, заёмщик брал в сентябре 2015 года потребзайм в размере 500 тысяч рублей на пять лет по ставке 17,29% годовых, — приводит пример Сергей Дейнека. — В этом случае его ежемесячный платёж по ссуде составит свыше 12,5 тысячи. А общая переплата за пять лет превысит 250 тысяч рублей. Точно такой же кредит для клиента, но по ставке 12,04%, которую Банк России зафиксировал в сентябре 2018 года, позволил бы сэкономить свыше 80 тысяч. Конечно, рефинансируя кредит на два последних года, столько не выгадаешь — экономия составит около 33 тысяч рублей.
Благодаря рефинансированию вы также можете объединить несколько ссуд в одну. К примеру, у вас есть потребительский кредит, по которому вы платите 20 тысяч рублей в месяц, займ на телефон — ещё две тысячи, ну и просто большой, но ещё не просроченный долг по кредитке — 50 тысяч рублей. По первому кредиту вам осталось отдать около 600 тысяч, за телефон надо вернуть 20 тысяч. Вместе с долгом по карте выходит 670 тысяч. Вы просите банк рефинансировать ваши кредиты, скажем, по ставке 13,9%. Это означает, что вместо трёх кредитов у вас будет один, по которому надо платить примерно 15,5 тысячи рублей (670 тысяч по ставке 13,9% на пять лет).
Второй вариант меньше платить по ссуде — реструктуризация, указала управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова. Банки любят, когда клиенты, у которых возникли финансовые сложности, из-за чего можно выйти на просрочку, не отмалчиваются, а идут на контакт. В рамках реструктуризации вам могут продлить период погашения ссуды при уменьшении размера ежемесячного платежа, предложить кредитные каникулы (когда платежи по ссуде не вносятся совсем) или частичное списание долга, констатировала Тамара Касьянова. Более 60% клиентов выбирают реструктуризацию, указал гендиректор "Юником.24" Юрий Кудряков.
— Воспользоваться услугой пролонгации целесообразно, если условия банка не предполагают увеличение процентной ставки за счёт сокращения ежемесячных платежей, — уточнила Тамара Касьянова. — Поэтому, прежде чем соглашаться на это предложение, необходимо уточнить все нюансы.
Третий способ меньше платить по кредиту — это досрочное погашение ссуды, например частичное. Когда клиент соглашается на досрочное погашение займа, можно самостоятельно выбрать, уменьшить срок ссуды или снизить ежемесячный платёж, пояснил Сергей Дейнека. Эксперт советует направлять свободные средства (если они есть) на досрочное погашение. Например, если вы получили премию, логично направить её на покрытие долга по ссуде, рассуждает представитель "БКС премьер". Впрочем, важно убедиться, что в договоре с банком не прописаны штрафы за досрочное погашение, добавил зампред "Локо-банка" Андрей Люшин.
Если у вас кредитная карта, можно меньше платить по ссуде, используя льготный период. Банки сейчас предлагают большие льготные периоды — более 100 дней, отметил Андрей Люшин.
Чтобы не задумываться о проблемах с погашением кредита, нужно учесть варианты снижения долговой нагрузки ещё на этапе заключения договора займа. И лучше вносить все платежи вовремя, чтобы не возникло просрочек и кредитная история не была испорчена. А то банки откажут вам в выдаче новой ссуды.
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