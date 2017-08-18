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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Специализированное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары

18 августа 2017 16:59
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Главным образом он свидетельствует о выверенной экономической политике города и удовлетворительном уровне его кредитоспособности.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги городского округа Самара. По результатам проведения очередной процедуры пересмотра рейтингов муниципалитета по международной и российской шкалам, в иностранной и национальной валюте они вновь на уровне «BB+» с установленным прогнозом «Стабильный»; краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – на уровне «В».

Необходимо отметить, что присвоенный специализированным агентством высокий и устойчивый рейтинговый статус подтверждается в течение последних лет. Главным образом он свидетельствует о выверенной экономической политике города и удовлетворительном уровне его кредитоспособности. Город получает стабильный приток текущих и капитальных трансфертов от региона, что поддерживает его потребности в развитии и бюджетные показатели.

Таким образом, в настоящее время рейтинговый статус областной столицы является одним из самых высоких среди муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели даже в непростых экономических условиях. Это позволяет на более выгодных условиях заключать различного рода финансовые сделки. Кроме того, соответствие высоким стандартам означает значительное повышение возможности Самары при любой не только финансовой, но и коммерческой операции (выпуск ценных бумаг, получение кредитов и т. д.).

По прогнозам агентства Fitch, Самара будет иметь стабильные бюджетные показатели с операционным профицитом на уровне около 2,3-2,8 млрд. рублей, что рассматривается как стабилизация, сообщает пресс-служба администрации Самары.



 
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