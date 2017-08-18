Специализированное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары

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Необходимо отметить, что присвоенный специализированным агентством высокий и устойчивый рейтинговый статус подтверждается в течение последних лет. Главным образом он свидетельствует о выверенной экономической политике города и удовлетворительном уровне его кредитоспособности. Город получает стабильный приток текущих и капитальных трансфертов от региона, что поддерживает его потребности в развитии и бюджетные показатели.Таким образом, в настоящее время рейтинговый статус областной столицы является одним из самых высоких среди муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели даже в непростых экономических условиях. Это позволяет на более выгодных условиях заключать различного рода финансовые сделки. Кроме того, соответствие высоким стандартам означает значительное повышение возможности Самары при любой не только финансовой, но и коммерческой операции (выпуск ценных бумаг, получение кредитов и т. д.).По прогнозам агентства Fitch, Самара будет иметь стабильные бюджетные показатели с операционным профицитом на уровне около 2,3-2,8 млрд. рублей, что рассматривается как стабилизация, сообщает пресс-служба администрации Самары.