«Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают масштабную геймифицированную кампанию «Империя Спасибо»

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«В первых двух геймифицированных акциях СПАСИБОМАНИЯ приняло участие около 3 миллионов человек, — прокомментировал генеральный директор оператора программы “Спасибо от Сбербанка” Андрей Писарев. — Их пример показал, что клиентам важно не просто получение выгоды, но и кардинально новый опыт. Сегодня участники программы "Спасибо от Сбербанка” в простом игровом формате экономят, собирая призы от наших партнеров, и получают от этого процесса совершенно новые эмоции».



Первая подобная акция СПАСИБОМАНИЯ была признана лучшей геймифицированной активностью Рунета 2017.