Я нашел ошибку
Главные новости: 
Лучшим игроком турнира был признан форвард
Юноши "Крыльев" выиграли международный турнир "Кубок наших надежд 2018"
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
Приговор бывшему директору гимназии №1 будет обжалован прокуратурой
Приговор бывшему директору гимназии №1 будет обжалован прокуратурой
В связи с тем, что следственное управление усмотрело более тяжкий состав преступления, в котором подозревается задержанный за разбойное нападение мужчина.
Уголовное дело по факту нападения мужчины на продавца и посетителя магазина могут передать для дальнейшего расследования в СУ СКР СО
Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
Карлос Зетина встретил девушку своей мечты на вечеринке и был счастлив, пока не понял, что она дала ему неправильный номер телефона.
Парень написал 246 девушкам с именем Николь, чтобы найти ту самую с вечеринки
По улице Чапаевской в Самаре до 17 октября ограничат движение транспорта
По улице Чапаевской в Самаре до 17 октября ограничат движение транспорта
В 2017 году общий объем платных услуг, предоставленных 98 государственными больницами Самарской области, вошедшими в шорт-лист рейтинга «Дела», составил 3,7 млрд рублей, продемонстрировав рост к 2016 году на уровне 9%.
50 самых богатых госбольниц Самарской области по доходам от платных услуг
сегодня  Понедельник, 17 сентября, 19:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/09:
USD 68.28
-0.36
EUR 79.95
0.18
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

«Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают масштабную геймифицированную кампанию «Империя Спасибо»

17 сентября 2018 16:00
125
Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории.
Сбербанк и Mastercard* запускают геймифицированную кампанию «Империя Спасибо», участники которой смогут исследовать виртуальные территории и получать призы от программы «Спасибо от Сбербанка», Mastercard и других партнеров. Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории.

Механика акции проста — участник использует ходы и открывает клетки виртуальных территорий. В каждой клетке он находит призы или повышенные бонусы. На старте участнику акции доступны приветственные ходы, далее он продолжает получать их за выполнение заданий от программы и ее партнеров. Кроме того, участник автоматически получает ходы за каждые 1000 рублей, потраченные по карте Mastercard, либо может купить ходы за бонусы СПАСИБО.

Географическая карта «Империи Спасибо» создана в соответствие с интересами пользователей. Это означает, что участник будет получать максимально подходящие ему призы в зависимости от его предпочтений в покупках, пола, возраста и проч. В призовом фонде более 500 миллионов бонусов, а также такие подарки, как билеты в Большой и Мариинский театры, билеты на матчи КХЛ. Помимо этого участники смогут получить повышенные проценты начисления СПАСИБО за транзакции в отдельных категориях, скидки от партнеров. Главный приз — 3 миллиона бонусов СПАСИБО, в рамках акции предусмотрено несколько главных призов. Подробнее о бонусах СПАСИБО можно узнать на сайте программы.



«В первых двух геймифицированных акциях СПАСИБОМАНИЯ приняло участие около 3 миллионов человек, — прокомментировал генеральный директор оператора программы “Спасибо от Сбербанка” Андрей Писарев. — Их пример показал, что клиентам важно не просто получение выгоды, но и кардинально новый опыт. Сегодня участники программы "Спасибо от Сбербанка” в простом игровом формате экономят, собирая призы от наших партнеров, и получают от этого процесса совершенно новые эмоции».

Первая подобная акция СПАСИБОМАНИЯ была признана лучшей геймифицированной активностью Рунета 2017. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
17 сентября 2018  16:48
По данным на 17 сентября 2018 года намолочено 1650 тыс. тонн зерна. Более 64 % валового сбора составляет озимая и яровая пшеница.
В Самарской области завершается уборочная кампания
По данным на 17 сентября 2018 года намолочено 1650 тыс. тонн зерна. Более 64 % валового сбора составляет озимая и яровая пшеница.   Экономика региона
101
17 сентября 2018  14:07
Глава региона Дмитрий Азаров обсудил с Игорем Комаровым развитие Самарской области Глава региона поблагодарил полпреда за внимание к региону.
Глава региона Дмитрий Азаров обсудил с Игорем Комаровым развитие Самарской области
Он поблагодарил полпреда за внимание к региону. Экономика региона
124
15 сентября 2018  11:37
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
В этом году в Самарской области урожай зерновых ожидается на 1 млн тонн меньше
Основной объем урожая уже находится в закромах. Экономика региона
345
Весь список
Финансы и Банки
17 сентября 2018  16:00
Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории.
«Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают масштабную геймифицированную кампанию «Империя Спасибо»
Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории.  Финансы и Банки
124
15 сентября 2018  16:25
Повышение пенсионного возраста, по прогнозам Банка России, положительно повлияет на темпы роста ВВП в 2019–2021 годах.
ЦБ оценил вклад пенсионной реформы в рост ВВП
Повышение пенсионного возраста, по прогнозам Банка России, положительно повлияет на темпы роста ВВП в 2019–2021 годах.  Финансы и Банки
328
14 сентября 2018  17:56
Имущество президента Волго-Камского банка продать не успели
Имущество президента Волго-Камского банка продать не успели
  Финансы и Банки
277
Весь список
Строительство
17 сентября 2018  13:27
Стало известно о причинах просадки основания территории возле «Самара Арены» Об этом сообщил глава регионального минстроя.
Стало известно о причинах просадки основания территории возле «Самара Арены»
Об этом сообщил глава регионального минстроя. Строительство
165
11 сентября 2018  09:36
Дважды отклоненный проект Северо-Восточной магистрали в Самаре переработают снова
Дважды отклоненный проект Северо-Восточной магистрали в Самаре переработают снова
В мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания. Строительство
271
6 сентября 2018  12:58
Сергей Андреев:
Сергей Андреев: "Мост через Волгу должен решить проблемы с трафиком через плотину Волжской ГЭС"
Гендиректор АО "Особая экономическая зона Тольятти" считает, что это новая транспортная нить для области. Строительство
364
Весь список

Новости

Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
02.08.2018
Какую лебедку выбрать: цепную или червячную?
 Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
29.07.2018
Пескобетон М300 - особенности и преимущества
 На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
592
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1866
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1792
Весь список
Бизнес
17 сентября 2018  19:30
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
  Бизнес
23
13 сентября 2018  21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.
Российский аналог Falcon 9 от SpaceX построят за пять лет
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.  Бизнес
380
13 сентября 2018  21:26
«Самара-Центр», собиравшийся застроить площадку СПЗ-4, задолжал своему бывшему президенту миллионы
«Самара-Центр», собиравшийся застроить площадку СПЗ-4, задолжал своему бывшему президенту миллионы
  Бизнес
456
Весь список


Новости компаний
14 сентября 2018  09:25
Самарское предприятие ОДК ПАО «Кузнецов» приняло делегатов международной научной конференции
Самарское предприятие ОДК ПАО «Кузнецов» приняло делегатов международной научной конференции
Пленарное заседание собрало свыше 140 представителей научного сообщества. Новости компаний
179
13 сентября 2018  21:32
На машины будут наносить специальные противоугонные идентификаторы.
Toyota придумала, как защитить автомобиль от угона в России
На машины будут наносить специальные противоугонные идентификаторы.  Новости компаний
451
13 сентября 2018  19:57
«Вита» поднялась на лекарствах почти на 8 млрд рублей
«Вита» поднялась на лекарствах почти на 8 млрд рублей
  Новости компаний
251
13 сентября 2018  14:51
У существовавшей в рамках группы компании New Travelers, которая по-прежнему может отправлять туристов за границу, появился новый владелец.
Основатели «Натали Турс» расстались со своим последним активом в турбизнесе
У существовавшей в рамках группы компании New Travelers, которая по-прежнему может отправлять туристов за границу, появился новый владелец.  Новости компаний
279
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
532
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
416
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
388
Весь список
Транспорт
17 сентября 2018  12:36
С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд Самара-Казань
С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд Самара-Казань
Время в пути в Казань составляет 10 часов 54 минуты. Транспорт
1111
17 сентября 2018  11:25
Самара вошла в Топ-10 российских городов для летнего отдыха На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях.
Самара вошла в Топ-10 российских городов для летнего отдыха
На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях. Транспорт
216
17 сентября 2018  10:56
В Самарской области нарушители ПДД оплатят установку новых камер видеофиксации
В Самарской области нарушители ПДД оплатят установку новых камер видеофиксации
Всего на дорогах Самарской области работают более 900 камер. Транспорт
201
16 сентября 2018  10:47
Запуск рейсов по маршруту Самара — Китай отложили до октября
Запуск рейсов по маршруту Самара — Китай отложили до октября
Раньше запуск планировался в середине сентября.  Транспорт
366
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
336
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
14983
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
408
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
567
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
665
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1027
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
568
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
667
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1640
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1178
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1257
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1218
Весь список

Мероприятия
Более 2,5 тонн мусора убрали добровольцы на берегах озера Паршино во Всемирный день чистоты
Состоялся бенефис актрисы Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ольги Агаповой
В Самаре проходит VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда