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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Совместно с Банком России обсуждены вопросы функционирования национальной системы платежных карт в регионах ПФО

25 апреля 2017 15:48
116
В ходе совещания обсуждены изменения законодательства в области функционирования НСПК, готовность инфраструктуры банковского обслуживания и задачи региональных органов власти по переходу работников бюджетной сферы на использование карты «Мир».
Совместно с Банком России обсуждены вопросы функционирования национальной системы платежных карт в регионах ПФО

25 апреля 2017 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев совместно с представителями Банка России провел совещание по вопросам организации и функционирования национальной системы платежных карт (далее – НСПК), а также подготовки и реализации планов мероприятий по переходу работников бюджетной сферы регионов ПФО на карты «Мир».

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, член Правления, директор департамента развития продуктов и бизнеса ОА «НСПК» Сергей Радченков,
руководство территориальных подразделений Банка России, представители органов исполнительной власти регионов округа и кредитных организаций, реализующих зарплатные проекты на территории ПФО.

В ходе совещания обсуждены изменения законодательства в области функционирования НСПК, готовность инфраструктуры банковского обслуживания и задачи региональных органов власти по переходу работников бюджетной сферы на
использование карты «Мир».

Напомним, платежная система «Мир» создана в июле 2014 года в ответ на действия международных платежных систем (МПС), прекративших обслуживание карт ряда российских банков. Выпуск банками новых карт «Мир» стартовал в декабре 2015 года, включая Крымский регион. НСПК подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт с известными международными платежными системами в целях обеспечения возможности использования карт «Мир» на территории зарубежных стран.

На совещании заслушаны выступления экспертов банковской отрасли, обсуждены дальнейшие шаги по запуску и продвижению национальных платежных инструментов в регионах ПФО, сообщает пресс-служба ПФО. 
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