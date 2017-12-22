Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию

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Дмитрий Ананьев выехал в Лондон 21 декабря, сообщил РБК источник в окружении предпринимателя. Он был в банке последний раз три рабочих дня назад — 20 декабря. Брат Дмитрия, Алексей Ананьев, был в банке последний раз 15 декабря. Также, по словам источника, временная администрация в кабинете Алексея Ананьева первым делом поменяла мебель.Об отъезде Дмитрия Ананьева из России сообщил и источник «Интерфакса» на финансовом рынке.Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка 15 декабря, то есть в день введения в банке временной администрации. После этого все общение с сотрудниками он вел по телефону.О введении в Промсвязьбанке временной администрации и запуске процедуры санации банка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день братья Ананьевы выпустили заявление, в котором назвали причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.22 декабря ЦБ сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями. В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банке временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.