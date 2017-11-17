Сотрудники Сбербанка рассказали саратовским пенсионерам о финансовой безопасности
17 ноября 2017 14:35
118
Одна из программ обучения в «Университете старшего поколения» направлена на повышение компьютерной грамотности. Сбербанк дополнил программу курса обучающей информацией, которая поможет пенсионерам защитить свои денежные средства от интернет-мошенников.
Cотрудники банка познакомили слушателей с современными финансовыми продуктами и услугами - банковские карты, СМС-банк и интернет-банк, и подробно рассказали об основных правилах безопасности при работе с ними.
- Банк старается развивать свои услуги и сервисы, делать их доступными для всех клиентов, - отметила Светлана Зайчикова, руководитель проектов Дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка.
- Мы регулярно проводим обучающие мероприятия, чтобы людям старшего поколения было легче осваивать современные форматы обслуживания. Для нас важно, чтобы обслуживание в банке было простым и удобным для всех.
Тема обсуждения вызвала неподдельный интерес у собравшихся. В ходе обсуждения задавались уточняющие вопросы, участники делились своим опытом, информацией, которая была им известна из общения со знакомыми и родственниками.
- Я раньше даже не задувалась над тем, что если мне пришло смс с незнакомого номера — нельзя переходить по ссылкам, указанным в нем, нельзя перезванивать или отправлять на этот номер ответные СМС, - рассказывает Валентина Макеева. - Теперь я знаю, что от банка смс приходят только с номеров 900 или 9000, много нового узнала о правилах безопасности. Спасибо сотрудникам банка за то, что в простой форме рассказали нам, как не попасться на «удочку» мошенников. Я обязательно расскажу эти советы всем своими близкими и знакомыми!
В завершении семинара участники в формате занимательной викторины ещё раз повторили правила безопасности от интернет-мошенников и получили сувениры от представителей Сбербанка.
Вся информация по защите денежных средств размещена на сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Меры безопасности».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
17 ноября 2017 12:16
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в октябре 2017 года. Экономика региона
130
17 ноября 2017 11:53
ОАО "РЖД" расширяет действие скидки на вывоз зерна со станций трех регионов Куйбышевской магистрали. Экономика региона
104
14 ноября 2017 18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
240
Финансы и Банки
17 ноября 2017 14:35
В семинаре приняли участие более 60 пенсионеров в возрасте от 56 до 86 лет. Финансы и Банки
118
16 ноября 2017 13:42
После награждения все участники мероприятия прошли мастер-класс, проведенный бизнес-тренером Сбербанка. Финансы и Банки
155
15 ноября 2017 19:49
Его долю выкупили структуры миллиардера Романа Авдева, основного владельца сети. Финансы и Банки
227
Строительство
17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
111
14 ноября 2017 17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре. Строительство
306
8 ноября 2017 12:51
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
380
Новости
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
|
08.11.2017
Искусственный кварцевый камень состоит из природного кварца, соединенного...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
927
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
909
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1951
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
90
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
100
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
83
Новости компаний
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
245
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
190
9 ноября 2017 20:57
В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
104
3 ноября 2017 12:10
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
260
IT и Коммуникации
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
76
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
130
9 октября 2017 16:57Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника? IT и Коммуникации
851
Транспорт
17 ноября 2017 13:55
Для улучшения ситуации ФАС порекомендовала обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество услуг. Транспорт
116
17 ноября 2017 13:18
Однако их включат после открытия Луначарского. Транспорт
111
17 ноября 2017 12:42
Стратегическая сессия прошла в Казани. Транспорт
123
15 ноября 2017 13:33
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты. Транспорт
266
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4384
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1587
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8476
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2344
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9324
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2742
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1337
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1674
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1570
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1318
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2944
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2768
Мероприятия
В Самаре презентовали третий том Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»