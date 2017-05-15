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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сотрудники Сбербанка провели экологическую акцию «Чистые берега»

15 мая 2017 14:31
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За несколько часов сотрудники банка и Росприроднадзора очистили берег озера от несанкционированных свалок, листвы и веток.
15 мая 2017, Самара  — В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Тольятти, Сызрани, Пензы, Оренбурга и Ульяновска приняли участие в экологической акции «Чистые берега». Организатором акции выступил Сбербанк при поддержке Росприроднадзора.

В Самаре участники акции вышли на берег озера Паршино, расположенного на 18 км Московского шоссе вблизи ТЦ «Московский». За несколько часов сотрудники банка и Росприроднадзора очистили берег озера от несанкционированных свалок, листвы и веток.

«Поддерживать и развивать подобные инициативы очень важно. В Сбербанке вопросам экологии и правильного отношения к ресурсам уделяется много внимания. Например, мы стараемся снизить количество бумажного документооборота, заменяем его на электронный.

Но важны не только глобальные, но и местные проекты, которые  позволяют на собственном примере напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде», - отметил управляющий Самарским головным отделением Константин Долонин.
«Чистые берега» не единственная экологическая акция, в которой Сбербанк принимает участие. В конце апреля почти 200 волонтеров банка провели субботник в детском санатории «Здоровье».

Экологические и социальные акции приурочены к семейно-спортивному празднику «Зеленый марафон», который пройдёт в Самаре 28 мая на территории спортивной базы «Чайка». Участие в забеге бесплатное, регистрация на сайте https://greenmarathon.ru/.

 Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. 
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