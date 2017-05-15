Сотрудники Сбербанка провели экологическую акцию «Чистые берега»
15 мая 2017 14:31
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В Самаре участники акции вышли на берег озера Паршино, расположенного на 18 км Московского шоссе вблизи ТЦ «Московский». За несколько часов сотрудники банка и Росприроднадзора очистили берег озера от несанкционированных свалок, листвы и веток.
«Поддерживать и развивать подобные инициативы очень важно. В Сбербанке вопросам экологии и правильного отношения к ресурсам уделяется много внимания. Например, мы стараемся снизить количество бумажного документооборота, заменяем его на электронный.
Но важны не только глобальные, но и местные проекты, которые позволяют на собственном примере напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде», - отметил управляющий Самарским головным отделением Константин Долонин.
«Чистые берега» не единственная экологическая акция, в которой Сбербанк принимает участие. В конце апреля почти 200 волонтеров банка провели субботник в детском санатории «Здоровье».
Экологические и социальные акции приурочены к семейно-спортивному празднику «Зеленый марафон», который пройдёт в Самаре 28 мая на территории спортивной базы «Чайка». Участие в забеге бесплатное, регистрация на сайте https://greenmarathon.ru/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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