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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи

11 мая 2017 14:02
137
Специалисты Сбербанка предлагают использовать смарт –терминал «Эвотор» — устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков.
С наступлением теплых дней многие предприниматели открывают дополнительные точки продаж. Как быстро организовать рабочее место продавца и получать детализированные отчеты о движении товара? Специалисты Сбербанка предлагают использовать смарт –терминал «Эвотор» — устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков. Эксперты отмечают высокую востребованность нового устройства и его широкие возможности вместе с использованием эквайринга от Сбербанка.

1. Увеличение прибыли и снижение издержек

Сегодня всё больше людей получают банковские карты: для перечисления стипендий, зарплаты, пенсий. Все они — потенциальные клиенты. Более того  исследования показали, что банковская карта позволяет клиенту тратить больше средств и не задумываться о количестве наличных в кошельке. Соответственно смарт-терминал позволяет увеличить поток клиентов скорость их обслуживания, растет и средний чек при покупке. В итоге увеличивается доход предпринимателя.

2. Доступность

Воспользоваться эквайрингом предприниматель может в любой точке Самарской области: как крупном, так и в малом городе, в районных центрах – для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки, в отдаленных районах, где есть сложности с подключением проводного интернета. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему работы, которая
интегрируется в электронную систему магазина.

3. Надежность 

Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.

4. Многофункциональность

Смарт-терминал полностью соответствует  требованиям федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется.

При этом имеются возможности для расширения функций терминала: предприниматель может подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.

5. Ускорение работы

Приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее). Дополнительно устройство позволяет вводить программы лояльности для клиентов, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки.

 Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.

 Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru
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