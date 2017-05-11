Смарт-терминал «Эвотор» поможет наладить продажи
11 мая 2017 14:02
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1. Увеличение прибыли и снижение издержек
Сегодня всё больше людей получают банковские карты: для перечисления стипендий, зарплаты, пенсий. Все они — потенциальные клиенты. Более того исследования показали, что банковская карта позволяет клиенту тратить больше средств и не задумываться о количестве наличных в кошельке. Соответственно смарт-терминал позволяет увеличить поток клиентов скорость их обслуживания, растет и средний чек при покупке. В итоге увеличивается доход предпринимателя.
2. Доступность
Воспользоваться эквайрингом предприниматель может в любой точке Самарской области: как крупном, так и в малом городе, в районных центрах – для этого у банка есть все соответствующие ресурсы и технические возможности. Например, мобильное подключение чаще всего используется в ресторанах и службах доставки, в отдаленных районах, где есть сложности с подключением проводного интернета. Для крупных сетей Сбербанк предлагает особую схему работы, которая
интегрируется в электронную систему магазина.
3. Надежность
Процессинговый центр Сбербанка проводит порядка 30 тысяч операций ежесекундно, что обеспечивает бесперебойную работу всех точек эквайринга 24 часа в сутки. Также эквайринг значительно снижает вероятность приема фальшивых купюр и ошибок в расчетах с покупателями.
4. Многофункциональность
Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Никакого дополнительного обновления устройству не требуется.
При этом имеются возможности для расширения функций терминала: предприниматель может подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.
5. Ускорение работы
Приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее). Дополнительно устройство позволяет вводить программы лояльности для клиентов, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки.
Узнать дополнительные условия обслуживания, приобрести смарт-терминал и подключить эквайринг можно в офисе Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. Сотрудники банка установят и настроят оборудование и проведут обучение для персонала. Оставить заявку на подключение эквайринга можно также на сайте sberbank.ru.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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