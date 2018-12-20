Сервис Сбербанка упрощает проведение сделок купли-продажи недвижимости
20 декабря 2018 15:12
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Сервис значительно упрощает проведение сделок купли-продажи для профессиональных участников рынка недвижимости, ведь подготовить весь пакет документов и согласовать этапы сделки клиента можно онлайн. Также «Конструктором сделки» могут воспользоваться и те, кто решил приобрести или купить недвижимость самостоятельно. Интуитивно понятный интрефейс сайта
позволит без труда разобраться в этапах сделки.
Информация, указываемая в «Конструкторе сделки», доступна только ее участникам, а персональные данные каждого из участников доступны только после предоставления соответствующего разрешения другой стороне.
Сервис гарантирует продавцу и покупателю правильность оформления всех документов по сделке без ипотеки и безопасность расчетов. Участники могут заранее записаться на сделку в банке в удобные дату, время, а также выбрать наиболее подходящий Центр ипотечного кредитования Сбербанка.
«Конструктор сделки» является частью экосистемы недвижимости Сбербанка – группы услуг, обеспечивающих удобство и юридическую чистоту сделок. «ДомКлик», «Электронная регистрация», «Сервис безопасных расчетов» и другие онлайн-услуги Сбербанка становятся более востребованными и получают положительные отклики. В прошлом году сервисом «ДомКлик» воспользовалось
более миллиона человек. Во всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018» «ДомКлик» занял первое место в номинации «Сервисы».
Подробнее о том, как работает сервис «Конструктор сделки» можно узнать по ссылке, передает пресс-служба Поволжского банка ПАО Сбербанк.
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