Семьи с детьми смогут брать ипотеку по льготной ставке 6% – правительство выделило на это субсидии

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В 2018 году семьи с детьми смогут снизить платежи по ипотечному кредиту. Правительство утвердило правила господдержки таких заемщиков. На эти цели государство готово потратить 600 млрд рублей.Семьи, где рождается второй или третий ребенок, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки по ипотеке сверх 6% годовых. Это означает, что за пользование заемными деньгами ипотечник будет платить 6% в год, а остальные проценты заплатит государство.Для справки: сейчас средняя ставка по всем выданным кредитам составляет 9,95%, а бо́льшая часть ипотечного портфеля сформирована под ставку 12–14% годовых, рассказали ТАСС в аналитическом центре Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).Программа льготной ипотеки будет носить срочный характер.После рождения второго ребенка платить кредит по льготной ставке можно будет в течение трех лет. После рождения третьего ребенка — в течение пяти лет.При рождении третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго малыша, но не позднее 31 декабря 2022 года, пятилетний срок новой субсидии будет отсчитываться с момента окончания трехлетнего субсидирования за второго ребенка.Если третий ребенок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, то она будет возобновлена с даты рождения третьего ребенка.Да, льготная ипотечная ставка может быть распространена на семьи с детьми, уже выплачивающими ипотечный кредит. "Правительство предусмотрело не только субсидирование ставки по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, но также и возможность рефинансировать полученные кредиты со снижением ставки до 6% годовых", — заявил глава Минстроя России Михаил Мень.Михаил Мень сообщил, что новация позволит семье с детьми экономить на ипотеке около 100 тыс. рублей в год, а в целом расходы на покупку квартиры уменьшатся на сумму до 800 тыс. рублей. "Это больше размера материнского капитала", — заявил чиновник.Материнский капитал сейчас составляет 453 тыс. рублей.Да, семьи смогут использовать материнский капитал как первый взнос на льготную ипотеку по ставке 6% годовых, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.