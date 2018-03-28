Сбербанк завоевал восемь наград премии «Хрустальная гарнитура»
28 марта 2018 16:44
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Сотрудники Банка стали победителями в номинациях - «Оператор года», «Тренер года» и «Командный лидер года».
Контактный центр в Ставрополе признан «Лучшим большим контактным центром», центр в Омске награждён за «Лучшую программу обучения и развития персонала», а открытие подразделения в Самаре признано «Лучшим проектом открытия новой площадки».
Коллектив дистанционного взыскания из Нижнего Новгорода победил в номинации «Лучшая команда контроля и оценки качества», а их коллеги из Екатеринбурга отмечены за «Лучшую программу корпоративной и социальной ответственности».
12 тысяч сотрудников площадок контактного центра банка в Волгограде, Самаре, Воронеже, Ставрополе, Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тольятти и Новосибирске сегодня обрабатывают более 500 тысяч звонков и обращений в сутки, быстро и профессионально решая вопросы частных и корпоративных клиентов.
Премия «Хрустальная гарнитура» вручается ежегодно начиная с 2005 года сообществом профессионалов Call Center Guru. В этом году участниками конкурса стали более 300 человек из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Таджикистана, Армении, Грузии и Киргизии.
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