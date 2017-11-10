Сбербанк запустил вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%»
10 ноября 2017 13:10
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Вклад «Просто 7%» с максимальной ставкой 7% годовых можно оформить в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах Сбербанка. Вклад «Просто 6,5%» с максимальной ставкой 6,5% годовых доступен во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц.
«В канун Нового года Сбербанк дарит своим клиентам новую возможность надёжно и выгодно разместить свои деньги, — прокомментировал и.о. директора дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Максим Стёпочкин. — В числе преимуществ вкладов «Просто 7%» и «Просто 6,5%» — привлекательная процентная ставка для достаточно небольших сумм».
Вклады «Просто 7%» и «Просто 6,5%» можно открыть с 9 ноября 2017 года и до 31 декабря 2017 года включительно. Оба вклада открываются в рублях РФ, срок размещения — 5 месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей начисление процентов производится в конце срока вкладов. Срок вклада – 5 месяцев. Проценты начисляются по истечению первоначального (пролонгированного) срока. Начисленные проценты причисляются к вкладу и капитализируются. По желанию вкладчика начисленные проценты могут перечисляться на открытый в банке счет карты и не капитализироваться. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладам не предусмотрены. Количество пролонгаций не ограничено. При досрочном расторжении вклада проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной банком по вкладу «До востребования».
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