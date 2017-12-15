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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн

15 декабря 2017 14:16
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Курс включает в себя, в частности, обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, возможности блокчейна применительно к финансовому рынку, правовые и регулятивные аспекты применения блокчейна, обзор криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разбирают
В Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка стартовала образовательная программа по изучению технологии блокчейн. Число проектов Сбербанка с использованием блокчейна постоянно растёт, и программа призвана повысить уровень вовлечённости руководителей банка в такие проекты и максимально эффективно использовать блокчейн-технологии в работе Сбербанка.

Курс включает в себя, в частности, обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, возможности блокчейна применительно к финансовому рынку, правовые и регулятивные аспекты применения блокчейна, обзор криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разбирают кейсы из финансовой и банковской отрасли, и изучают блокчейн-проекты Сбербанка.

В конце ноября Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платёжной блокчейн-транзакции с  применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric.

«Мы видим большой потенциал для развития технологии блокчейн в разных областях экономики и активно работаем с корпоративными клиентами, государственными органами и финансовыми институтами по внедрению решений на базе блокчейна, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Сбербанк реализует всё большее количество проектов с использованием блокчейна, поэтому от наших руководителей требуется ещё большее вовлечение в эту сферу. Сейчас образовательная программа по основам технологии блокчейн предназначена только для внутреннего использования, но мы рассматриваем возможность в дальнейшем делиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом». 
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