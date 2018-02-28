Сбербанк запустил новый сервис для внесения изменений в учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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Сбербанк запустил новый онлайн сервис для малого бизнеса – подготовку пакета документов для внесения изменений в уставные, учредительные документы ИП и ООО.Сервис позволяет сформировать документы при внесении изменений в адреса компании, кодов ОКВЭД, при смене генерального директора и других изменений в уставных документах предприятия.«Главное преимущество сервиса в том, что клиентам не нужно тратить время и посещать налоговую или направлять документы по почте, при наличии у пользователя электронно-цифровой подписи всё можно сделать онлайн», –отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.Новая услуга доступна не только клиентам Сбербанка, но и другим пользователям через сайт сервиса.