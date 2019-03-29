Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 29 марта, 19:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/03:
USD 64.8
0.21
EUR 72.89
0.17
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через Сбербанк Онлайн

29 марта 2019 15:48
113
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.
- Пакет включает несколько решений, которые помогут гражданам в профессиональной деятельности.
- Самозанятые смогут получить консультации юристов, создать свой сайт, пользоваться платформой «Деловая среда» и онлайн-календарем для записи клиентов.

Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Также Сбербанк начал
тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в своем приложении «Сбербанк Онлайн». В настоящее время возможность зарегистрироваться и получить пакет услуг есть у ограниченного числа пользователей приложения.

Федеральный закон №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» вступил в силу с 01.01.2019.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы, как крупнейший финансовый институт, считаем себя ответственными за помощь миллионам наших клиентов, которые решили зарегистрировать и развивать свое дело. Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей данной категории клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг "Свое дело". Пакет включает несколько специализированных продуктов, которые помогут гражданам в решении насущных задач, связанных с ведением профессиональной деятельности».

Пакет услуг даст возможность самозанятым проконсультироваться у юриста, создать свой сайт, получить доступ к образовательной
платформе «Деловая среда» с материалами, специально разработанными для этой категории клиентов, и использовать онлайн-календарь для записи клиентов — особенно востребованный сервис для тех, кто ведет свое дело в сфере услуг.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пару минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которые так полюбились нашим клиентам. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только
зарегистрировать свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. До конца I квартала 2019 года оно будет доступно всем пользователям Сбербанк Онлайн.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» самозанятый сможет:

- привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным
обслуживанием;
- автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);
- формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными или переводом от юридического лица;
- подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС;
- отозвать ошибочно сформированный чек.

Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте банка . Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Своё дело». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 марта 2019  11:12
"Руспродсоюз" объяснил повышение цен на помидоры и капусту
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
148
27 марта 2019  18:43
Прошло заседание на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».
Проектный офис цифрового развития СО принял участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ
Прошло заседание на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики».  Экономика региона
260
27 марта 2019  18:08
Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными».
Большое внимание в Послании губернатора было уделено развитию региональной промышленности
Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными».   Экономика региона
280
Весь список
Финансы и Банки
29 марта 2019  16:00
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и Ульяновска.
Ведущие участники рынка недвижимости Самарской и Ульяновской областей встретились на конференции Сбербанка
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и... Финансы и Банки
128
29 марта 2019  15:48
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.
Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через Сбербанк Онлайн
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых.  Финансы и Банки
113
29 марта 2019  14:52
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного управления по борьбе с экономической преступностью (EBM) и полицейские.
Глава Swedbank отправлена в отставку из-за скандала с отмыванием российских миллиардов
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного... Финансы и Банки
123
Весь список
Строительство
28 марта 2019  19:57
Главные ошибки при строительстве домов
 Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
45
27 марта 2019  12:28
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Строителя «Самара Арены» исключили из стратегии развития Татарстана
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
223
26 марта 2019  14:03
В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
В Самаре на испытание Фрунзенского моста потратят 16 млн рублей
Сейчас идет поиск подрядчика. Строительство
261
Весь список
Материалы и технологии
28 марта 2019  20:00
Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона
 ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона  http://rezka-msk.ru .   Материалы и технологии
31
20 марта 2019  13:39
Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
 Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
82
28 февраля 2019  22:44
Как быстро продать или купить спецтехнику
Как быстро продать или купить спецтехнику
 Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы.  Материалы и технологии
150
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
116
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1327
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2500
Весь список
Бизнес
28 марта 2019  21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.
В Самаре рассказали об упадке крупнейших отелей
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе.  Бизнес
282
20 марта 2019  15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.
Региональная символика "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области" на METRO EXPO в Москве
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса.    Бизнес
345
16 марта 2019  14:13
Как инвестировать в недвижимость Германии
 В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация.  Бизнес
146
Весь список


Новости компаний
28 марта 2019  23:10
Тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube.
Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность»
Тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube.   Новости компаний
242
28 марта 2019  22:17
Эксперты предсказали успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник —
Немецкие СМИ оценили преемника "Нивы"
Эксперты предсказали успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — "Нива".  Новости компаний
345
28 марта 2019  09:29
Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе
Немецкий журнал предсказал успех Lada 4x4 Vision в Европе
Новинка обращает на себя внимание «изломанной» поверхностью кузова. Новости компаний
531
27 марта 2019  22:17
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта.
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта.  Новости компаний
250
Весь список
IT и Коммуникации
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
55
20 марта 2019  13:40
Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
 Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины.  IT и Коммуникации
96
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
291
Весь список
Транспорт
29 марта 2019  10:50
Запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду
Запланирована разработка мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД при проезде по железнодорожному переезду
Железнодорожным инициативам Куйбышевской магистрали необходима поддержка органов власти и ГИБДД. Транспорт
153
29 марта 2019  09:44
С 1 апреля самарские автобусы маршрутов №7 и №27 будут курсировать с изменениями
С 1 апреля самарские автобусы маршрутов №7 и №27 будут курсировать с изменениями
Это сделано по просьбам пассажиров. Транспорт
240
29 марта 2019  09:25
Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%
Самарские школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со скидкой 50%
Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность. Транспорт
160
26 марта 2019  12:07
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
Самара стала первой по росту популярности противоугонных систем за год
В целом по России дороже всего стоит спутниковая система. Транспорт
194
Весь список
Предпринимательство
23 марта 2019  11:32
Как открыть свой магазин?
 Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
99
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
203
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
222
Весь список
Видео
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
193
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
3444
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4713
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
538
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
819
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
787
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
368
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1005
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1028
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2004
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2272
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1358
Весь список

Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль
Конкурс-фестиваль народного песенного творчества «Поет село родное» пройдет в поселке Стройкерамика
Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные