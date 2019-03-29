Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых через Сбербанк Онлайн
29 марта 2019 15:48
113
- Самозанятые смогут получить консультации юристов, создать свой сайт, пользоваться платформой «Деловая среда» и онлайн-календарем для записи клиентов.
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Также Сбербанк начал
тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в своем приложении «Сбербанк Онлайн». В настоящее время возможность зарегистрироваться и получить пакет услуг есть у ограниченного числа пользователей приложения.
Федеральный закон №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» вступил в силу с 01.01.2019.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы, как крупнейший финансовый институт, считаем себя ответственными за помощь миллионам наших клиентов, которые решили зарегистрировать и развивать свое дело. Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей данной категории клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг "Свое дело". Пакет включает несколько специализированных продуктов, которые помогут гражданам в решении насущных задач, связанных с ведением профессиональной деятельности».
Пакет услуг даст возможность самозанятым проконсультироваться у юриста, создать свой сайт, получить доступ к образовательной
платформе «Деловая среда» с материалами, специально разработанными для этой категории клиентов, и использовать онлайн-календарь для записи клиентов — особенно востребованный сервис для тех, кто ведет свое дело в сфере услуг.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пару минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которые так полюбились нашим клиентам. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только
зарегистрировать свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. До конца I квартала 2019 года оно будет доступно всем пользователям Сбербанк Онлайн.
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» самозанятый сможет:
- привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным
обслуживанием;
- автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);
- формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными или переводом от юридического лица;
- подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС;
- отозвать ошибочно сформированный чек.
Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте банка . Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Своё дело».
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
29 марта 2019 11:12
Цены на томаты растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Экономика региона
148
27 марта 2019 18:43
Прошло заседание на тему «Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики». Экономика региона
260
27 марта 2019 18:08
Традиционные для СО отрасли - космонавтику, химпром, автомобилестроение - нужно делать «более эффективными, конкурентоспособными». Экономика региона
280
Финансы и Банки
29 марта 2019 16:00
Сбербанк провел в Самаре конференцию, участниками которой стали свыше 80 руководителей строительных компаний и агентств недвижимости Самары, Тольятти и... Финансы и Банки
128
29 марта 2019 15:48
Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Финансы и Банки
113
29 марта 2019 14:52
Увольнение президента Swedbank произошло сразу после обысков в головном офисе Swedbank в Стокгольме, которые накануне провели сотрудники шведского государственного... Финансы и Банки
123
Строительство
28 марта 2019 19:57Главные ошибки при строительстве домов
Каждый уважающий себя человек, а особенно если он имеет семью, хочет обзавестись настоящим домом-крепостью. Создать такое собственное гнездышко можно создать... Строительство
45
27 марта 2019 12:28
Это может ударить и по подрядчикам строительства «Самара Арены». Строительство
223
26 марта 2019 14:03
Сейчас идет поиск подрядчика. Строительство
261
Материалы и технологии
28 марта 2019 20:00
ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона http://rezka-msk.ru . Материалы и технологии
31
20 марта 2019 13:39Стенды для диагностики форсунок - удобно и надежно
Диагностика форсунок - надежный помощник для того, чтобы узнать, нормально ли функционируют форсунки либо им нужен ремонт. Материалы и технологии
82
28 февраля 2019 22:44
Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы. Материалы и технологии
150
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
116
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1327
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2500
Бизнес
28 марта 2019 21:25
В Самарской губдуме обсудили создание условий для развития гостиничного бизнеса в регионе. Бизнес
282
20 марта 2019 15:26
В Москве открылась 9-я выставка для предприятий торговли и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Бизнес
345
16 марта 2019 14:13Как инвестировать в недвижимость Германии
В последнее время в Германии создан просто безупречный инвестиционный климат, основой которого является стабильная политическая и экономическая ситуация. Бизнес
146
Новости компаний
28 марта 2019 23:10
Тест также покажет, можно ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube. Новости компаний
242
28 марта 2019 22:17
Эксперты предсказали успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — "Нива". Новости компаний
345
28 марта 2019 09:29
Новинка обращает на себя внимание «изломанной» поверхностью кузова. Новости компаний
531
27 марта 2019 22:17
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта. Новости компаний
250
IT и Коммуникации
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
55
20 марта 2019 13:40Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины. IT и Коммуникации
96
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
291
Транспорт
29 марта 2019 10:50
Железнодорожным инициативам Куйбышевской магистрали необходима поддержка органов власти и ГИБДД. Транспорт
153
29 марта 2019 09:44
Это сделано по просьбам пассажиров. Транспорт
240
29 марта 2019 09:25
Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность. Транспорт
160
26 марта 2019 12:07
В целом по России дороже всего стоит спутниковая система. Транспорт
194
Предпринимательство
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
99
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
203
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
222
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
193
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
3444
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4713
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
538
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
819
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
787
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
368
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1005
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1028
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2004
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2272
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1358
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль