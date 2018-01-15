Сбербанк запустил «Кредитный конструктор» для среднего и крупного бизнеса
15 января 2018 15:01
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Сервис доступен через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Процесс оформления кредита в онлайн-конструкторе проходит в три шага. Шаг первый — выбор кредитного продукта и его параметров в рамках предварительно одобренных банком условий: суммы кредита, срока возврата, графика погашения, порядка заключения кредитного договора и так далее. Шаг второй — подтверждение условий. На этом этапе пользователь знакомится со всей информацией о ставке, ковенантах, обеспечении, дополнительных платах и комиссиях. Третий шаг — оформление заявки в электронном виде.
«Онлайн-сервис “Кредитный конструктор” — это новый подход к кредитованию, — отметил директор дивизиона “Кредитные продукты и процессы” Сбербанка Сергей Бессонов. — Пользователь не теряет время на поиски подходящего предложения, подбор условий и оформление бумаг. Чтобы заявка поступила на рассмотрение в банк, ему нужно лишь выбрать необходимые параметры кредитного продукта (при этом ставка рассчитается динамически) и отправить автоматически сформированную форму заявки. У сервиса простой и понятный интерфейс с
минимальным числом полей для выбора или заполнения и подсказками для пользователей».
Внедрение данного сервиса это очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который позволяет существенно облегчить взаимодействие с банком, сделать его максимально удобным для клиентов и эффективным для банка.
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