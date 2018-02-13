Сбербанк запустил «Диалоги» в приложении Сбербанк Онлайн

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«Многие пользователи уже сопровождают свои переводы через Сбербанк Онлайн сообщениями. Теперь эта возможность получила своё логичное развитие. В ″Диалогах″ стало еще удобнее общаться и переводить деньги, не покидая Сбербанк Онлайн», — рассказывает руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.Функция постепенно станет доступна всем пользователям новой версии Сбербанк Онлайн для iPhone и Android после авторизации. Сейчас можно отправлять сообщения и переводить деньги другим клиентам Сбербанка, указав номер мобильного телефона или выбрав контакт из адресной книги. Для активации сервиса достаточно один раз зайти в раздел «Диалоги».