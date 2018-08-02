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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам

2 августа 2018 17:24
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Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам. Снижение ставок составило 0,2–1,2 п. п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции — 11,7 %.

Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков:

«Сегодня мы запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе 1-го полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд рублей. Это на 74 % больше, чем за 6 месяцев 2017 года и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет».
 
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
 
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Потребительские кредиты»
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