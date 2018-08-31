Сбербанк выяснил, для чего клиенты оформляют накопительное страхование жизни
31 августа 2018 16:41
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По сравнению с первым полугодием 2017 года в 2,3 раза выросло число клиентов, которые выбрали накопительное страхование в пользу детей. При опросе клиентов Сбербанка, выбравших «детские» продукты НСЖ, 77 % респондентов сообщили, что формируют накопления на оплату высшего образования ребенка, 15 % приобрели НСЖ для адресной передачи капитала, а 8 % копят на крупный дорогой подарок.
Полис НСЖ на сегодня, по мнению аналитиков, является самым распространенным инструментом целевых накоплений на образование вместе с банковским депозитом.
Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:
«Каждый второй родитель оплачивает дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Средняя стоимость часа занятий репетиторов в 2018 году составляет 800 рублей. Неслучайно, согласно данным Росстата, третья наиболее распространенная финансовая цель, на которую копят россияне, — после покупки жилья и автомобиля — это образование».
В НСЖ с формированием накоплений на образование встроена опция «образовательный консультант», который по запросу родителя может подобрать любую информацию, касающуюся развития и обучения ребенка. С помощью этого сервиса можно найти педагогов, тренеров, секции, подходящие учебные заведения (дошкольное учреждение, школу, университет), узнать об условиях поступления, рейтингах и даже датах дней открытых дверей факультетов вузов. А также — подобрать организаторов для детских праздников и кулинарных мастер-
классов, забронировать детский клуб или аниматора.
Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни»:
«Среди клиентов Сбербанка по детскому НСЖ 67 % родителей задумываются о финансировании высшего образования детей, когда ребенок переходит в 6–7-й класс, и приобретают 5-летний полис НСЖ. Тем не менее чем длиннее срок накоплений, тем комфортнее, ведь по НСЖ можно регулярно откладывать любую сумму средств — минимальных "порогов входа" практически нет».
Накопительное страхование жизни (НСЖ) — программа страхования жизни и здоровья с возможностью накопления заранее определенной суммы к определенному сроку и возможного получения дополнительного инвестиционного дохода по окончании срока действия программы. Полис НСЖ — долгосрочный страховой продукт, рассчитанный на 5–30 лет (в среднем — на 10–20 лет). В Сбербанке вся сумма накоплений застрахована и будет получена лицом, в пользу которого заключен договор. В случае досрочного расторжения
договора клиент теряет часть вложений. При заключении договора НСЖ гражданин России получает право на налоговый вычет — возвращение 13 % суммы ежегодных взносов от базы в 120 тыс. рублей (до 15 600 руб. в год).
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