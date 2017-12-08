Сбербанк выступил партнером нетворкинга «Бизнес четверг»

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Совершенно новый для предпринимательского сообщества Самары проект позволил участникам в режиме онлайн обмениваться контактами и назначать дальнейшие встречи, благодаря приложению 2Meet.Основной темой встречи стало «Поколение Z», то есть люди, родившиеся на границе веков. Сейчас большинство из них учатся в старших классах школ или в университетах, но значительная часть уже выходит во взрослую жизнь. Представители значительно отличаются и от поколения X, и от поколения Y. У них другой подход к работе и карьере, другие представления о планировании семьи и будущего, совершенно иной принцип обучения и поиска информации. Поэтому для любой компании, которая планирует работать на рынке длительное время, необходимо заранее изучить своих будущих сотрудников и клиентов, понять, что им нужно, какие способы мотивации лучше всего подходят для них. На нетворкинг-сессии спикеры рассказали собравшимся о том, как работать с современными молодыми людьми, которые уже через несколько лет присоединятся к командам различных организации, а также станут их клиентам.«Сбербанк традиционно проводит на своих площадках семинары и мастер-классы, направленные на развитие наших клиентов и партнеров, -отметил заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Виталий Белоцкий. – Уверен, в сотрудничестве с «Ассоциацией молодых предпринимателей России» мы проведем еще множество интересных и полезных мероприятий для малого бизнеса региона».