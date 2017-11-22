Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» .
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
Похищенные украшения были обнаружены в квартире одной из ее родственниц. В настоящее время они возвращены ломбарду.
Самарчанка похитила из ломбарда, заложенные ей же золотые украшения
В рамках Форума будут организованы 12 секций, тематика которых охватывает широкий спектр проблем и актуальных направлений современной педагогики.
В Тольятти пройдет форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы»
В квартире мужчины сотрудниками полиции были обнаружены мешки с похищенным.
В Безенчукском районе мужчина ночью украл у пенсионерки мешок картошки и мешок лука
В первую очередь, пациентские школы необходимы для того, чтобы научить пациентов с ПИД справляться с теми трудностями, которые могут возникнуть.
Самарцев с нарушениями иммунитета ждут в пациентской школе
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения
Самарец на 16 лет отправится в колонию за ножевое ранение полицейского
Специалисты дадут необходимые разъяснения по вопросам, касающимся правовых аспектов регулирования детско-родительских и семейных отношений. Окажут юридическую и практическую помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Общественный совет приглашает детей и их родители на консультации по вопросам правовой помощи семье
Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест –
Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического проекта в ОЭЗ
сегодня  Среда, 22 ноября, 17:43
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 59.46
0.19
EUR 69.82
0.15
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ

22 ноября 2017 13:25
114
Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн.
Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн.

Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ в рамках сотрудничества с Егором Кридом и музыкальным лейблом Black Star. Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн: на сайте www.sberbanketomoe.ru. Первую тысячу клиентов, которые оформят и получат карту, будет ждать подарок в магазинах Black Star Wear: футболка из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка.

«Два года назад сложно было представить, что банки будут выпускать синглы, лимитированные коллекции карт и одежды. Но конкуренция за молодых клиентов диктует новую реальность. Поэтому для нас важно на кончиках пальцев чувствовать потребности и настроения клиентов, чтобы соответствовать им», — отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.

«Я рад партнёрству со Сбербанком в рамках продвижения Молодёжной карты, — сказал Егор Крид.  — Это моя история. История моего поколения. Нас много, и мы хотим быть услышанными. Вместе нам удалось сделать дерзкий и яркий клип. Здорово, что такие серьёзные компании, как Сбербанк, начали общаться с молодым поколением на нашем языке».

Клип Егора Крида на песню #ЭТОМОЁ вышел 30 октября. Задача креативной идеи кампании, которая началась в сентябре с записи сингла #ЭТОМОЁ, — позиционировать Молодёжную карту как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодёжная аудитория могла бы сказать: «Это моё, это мне подходит».

Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодёжи составляет 64% — это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
22 ноября 2017  15:45
Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных препаратов. Объем инвестиций в новый проект оценивается почти в 500 млн рублей. Число заявленных рабочих мест –
Экспертный совет одобрил реализацию нового фармацевтического проекта в ОЭЗ
Программа компании «Мабскейл» полностью ориентирована на импортозамещение, а также изготовление современных жизненно необходимых лекарственных... Экономика региона
83
21 ноября 2017  13:18
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре» Стороны могут обжаловать решение в течение месяца.
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре»
Стороны могут обжаловать решение в течение месяца. Экономика региона
186
21 ноября 2017  09:18
Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры Наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки.
Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры
Наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки. Экономика региона
378
Весь список
Финансы и Банки
22 ноября 2017  13:25
Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн.
Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию Молодёжных карт #ЭТОМОЁ
Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн. Финансы и Банки
114
21 ноября 2017  16:46
Нужно ли брать сегодня кредит на приобретение квартиры?
Нужно ли брать сегодня кредит на приобретение квартиры?
 Сегодня многим молодым семьям довольно тяжело и в некоторых ситуациях практически невозможно приобрести квартиру, как на первичном, так и на вторичном рынке... Финансы и Банки
80
21 ноября 2017  12:51
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов.
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов. Финансы и Банки
189
Весь список
Строительство
17 ноября 2017  14:02
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили.
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
281
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
362
8 ноября 2017  12:51
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
403
Весь список

Новости

Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
08.11.2017
Кварцевый искусственный камень
 Искусственный  кварцевый камень  состоит из природного кварца, соединенного...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
936
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
918
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1962
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
110
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
114
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
92
Весь список


Новости компаний
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1067
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
271
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
204
9 ноября 2017  20:57
Один из самых ценных ресурсов в мире
Один из самых ценных ресурсов в мире
 В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
124
Весь список
IT и Коммуникации
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
88
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
138
9 октября 2017  16:57
Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
 В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника?  IT и Коммуникации
861
Весь список
Транспорт
21 ноября 2017  19:14
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования автомобиля, возникшее в результате нарушения конструкторской документации при установке ГБО.
Специалисты Горьковского автозавода выяснили причины возгорания «ГАЗели» в Самаре
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования автомобиля, возникшее в результате нарушения конструкторской документации... Транспорт
216
21 ноября 2017  10:08
На Московском шоссе в Самаре хотят внедрить АСУДД Это автоматизированная система управления дорожным движением
На Московском шоссе в Самаре хотят внедрить АСУДД
Это автоматизированная система управления дорожным движением. Транспорт
286
20 ноября 2017  19:06
Железнодорожные перевозки грузов - преимущества
Железнодорожные перевозки грузов - преимущества
 В условиях современного ритма жизни, возрастает потребность в грузоперевозках на дальние расстояния. Кто-то переезжает, другие нуждаются в подобной услуге... Транспорт
60
20 ноября 2017  12:03
В Самаре на время ЧМ-2018 выделят полосы для общественного транспорта Они появятся на трёх магистралях города.
В Самаре на время ЧМ-2018 выделят полосы для общественного транспорта
Они появятся на трёх магистралях города. Транспорт
302
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4666
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1649
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8533
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2387
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9606
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2773
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1066
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1368
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1724
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1615
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1350
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2975
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»
В Тольятти пройдет форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы»
Общественный совет приглашает детей и их родители на консультации по вопросам правовой помощи семье
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре в ДТП пострадал 13-летний подросток

653

Тольяттика за оскорбление соседки по даче заплатит штраф

551

Завтра досрочно откроют после ремонта мост через Волгу, соединяющий Жигулевск и Тольятти

527
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2742

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2311

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2198
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда