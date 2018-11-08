Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
8 ноября 2018 14:37
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- Партнеры банка из разных областей торговли и сферы услуг порадуют клиентов специальными скидками в честь дня рождения банка.
- В скидочных программах Сбербанка и его партнеров будет использоваться цифра «177» в честь 177-летия банка.
Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!» снижением цен и большей
доступностью банковских и небанковских продуктов. Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177 .
«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году». Предложения банка. Ко дню рождения Сбербанк запускает для розничных и корпоративных клиентов:
- каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис ДомКлик с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются;
- вклад со ставкой 7,5% годовых;
- потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых;
- заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%;
- промо-депозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок.
Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии.
Предложения компаний экосистемы Сбербанка.
- Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30%. Все цены, в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.
- Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.
- СберМобайл предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.
- Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177
терминалов.
- «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA /KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу.
- «Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.
Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17 % в зависимости от стоимости покупок.
В акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России - кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).
Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:
● Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на автозаправочных станциях участники получат 1,77% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.
● Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах участники получат 17,7% бонусами СПАСИБО
дополнительно к начислениям от банка.
● При оплате проезда* в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО.
● При регистрации в сервисе Сбербанк Профиль новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря, будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку — еще 500.
● При покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО (до 17,7%) или купон на скидку до 50% в обмен на 1,77 бонуса.
В течение «Зеленого Дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных офисов, а в понедельник (12 ноября) – более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День».
*На территории Поволжья данное предложение распространяется на Волгоград, Ульяновск, Оренбург и Энгельс.
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