Сбербанк ускорил получение банковских гарантий
23 мая 2017 11:50
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Предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия могут получить её в Сбербанке всего за один рабочий день. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision. Предложение ориентировано на представителей малого бизнеса.
По условиям предложения бизнесмен может получить банковскую гарантию в размере от 50 тысяч до 15 миллионов рублей без залога и обеспечения. При наличии полного пакета документов решение по гарантии принимается в течение 8 рабочих часов. Предложение действует для гарантий, заключаемых в рамках федеральных законов. Срок действия гарантии — до 24 месяцев, но может быть увеличен до 36 месяцев под залог векселей.
Бизнесмены Самары, зарегистрированные на площадке АСТ, могут воспользоваться оформлением банковских гарантий в режиме онлайн без посещения офиса банка.
Для получения гарантии необходимо обратиться в офис Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц со следующими документами: правоустанавливающие документы, финансовая отчетность за последний отчетный год и документы по заключаемому контракту или тендеру.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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