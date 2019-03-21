Сбербанк станет стратегическим партнером резидентов ТОСЭР в Тольятти

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Основные направления взаимодействия банка и Администрации, определённые совместным документом — долгосрочное и взаимовыгодноесотрудничество с целью оказания информационной и консультационной поддержки резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и организаций, планирующих осуществление деятельности в ТОСЭР «Тольятти». Соглашение предусматривает оказание услуг по комплексной экспертизе и организации финансирования инвестиционных проектов, а также оказание консультационных услуг в банковской сфере.«Наша основная задача – финансирование приоритетных проектов для города. Уверен, что подписание данного соглашения станет дополнительным драйвером для развития бизнеса и улучшения социально-экономической ситуации в Тольятти», – подчеркнул заместитель управляющего Автозаводским отделением ПАО Сбербанк Юрий Шелепов.«Мы заинтересованы в том, чтобы в Тольятти приходили новые инвестиционные проекты. Мы сделаем все возможное, чтобыпредприниматели не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы после вхождения в ТОР «Тольятти»: окажем и информационную, и, если нужно, финансовую поддержку с помощью проверенного временем партнера – Сбербанка», – отметил глава городского округа Тольятти Сергей Анташев.