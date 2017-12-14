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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк спрогнозировал курс рубля и динамику ВВП до 2020 года

14 декабря 2017 22:45
252
Прогноз вышел оптимистичным, поставленные банком цели — амбициозными.
Сбербанк представил стратегию развития до 2020 года — документ опубликован на его сайте, а презентацию документа провел в Лондоне на Дне инвестора глава банка Герман Греф (трансляция мероприятия велась онлайн). Банк прогнозирует, что ежегодный рост ВВП к 2020 году установится на уровне 1,7% (сам Греф назвал такие темпы роста «неамбициозными»), цена на нефть в ближайшие три года будет стабильной и удержится на уровне $55 за баррель c колебаниями плюс-минус $5–7». Курс доллара в 2020 году составит 60 руб.

При этом одним из ключевых рисков реализации новой стратегии Сбербанк называет возможное ухудшение макроэкономической ситуации. «В случае ухудшения макроэкономики из-за резкого снижения цен на нефть или ужесточения санкций против России мы будем смягчать негативные последствия посредством более консервативной политики в области рисков и инвестиций», — отмечается в документе.

Представляя новую стратегию глава Сбербанка сообщил, что банк планирует к 2020 году заработать 1 трлн руб., а также довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли. «В начале 2020 года, если Господь Бог будет с нами и мы выполним все наши планы, мы сможем платить дивиденды 50% и выше» (в 2016 году выплаты составили 25% от чистой прибыли по МСФО). Выплаты дивидендов повысятся, если будет расти капитал банка. «Мы для себя целевой уровень обозначили в районе 12,5% (сommon equity tier 1 по группе МСФО, по итогам полугодия 2017 года он был 34%. — РБК), что немного, но, как мы считаем, достаточно для того, чтобы не быть подвергнутым шокам, кратковременным шокам, и не подвергнуть всю финансовую систему страны каким-то геополитическим или макроэкономическим рискам», — заявил Греф.

Согласно новой дивидендной политике, Сбербанк будет последовательно увеличивать долю прибыли, выплачиваемой акционерам в форме дивидендов. Однако какими именно они будут по итогам 2017 года, глава Сбербанка не уточнил. Вместе с тем он пообещал, что банк выплатит акционерам дивиденды в объеме 1 трлн руб. в течение трех лет.

Рост прибыли банк обещает обеспечить за счет комбинации следующих трех факторов: небольшое сокращение маржи (по итогам девяти месяцев 2017 года она была 6%, а в 2018 году будет 5,5%, в 2020-м — чуть ниже 5%), снижения отчислений в резервы по ссудам, а также сохранения фокуса на операционной эффективности.

Ключевым моментом новой стратегии является четко заявленный выход за пределы сферы финансовых услуг. «Мы не можем продолжать оставаться только банком, мы не можем оставаться в предыдущей парадигме. Мы перед собой поставили новую цель, новую задачу — достижение нового уровня конкурентоспособности, позволяющий нам конкурировать с технологическими компаниями», — заявил банкир. «Банки плачут по поводу того, что в «силиконовой долине» едят их завтрак каждый день. И мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция», — сказал он.

По прогнозам Грефа, в следующем году на банковский рынок уже может прийти ряд технологических лидеров. «Facebook зарегистрировал уже банк в двух юрисдикция, включая одну из них — европейскую. Я думаю, что не за горами, когда такие гиганты, как Amazon или Google, зарегистрируют такие компании под названиями Amazon Finanse или Google Finance. Боюсь, что я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Вот тогда мы, банки или те, кто себя считают банками, почувствуют всю прелесть прихода настоящих конкурентов, потому что все, что было до этого, — это была разминка», — сказал банкир.

Озвученные Сбербанком задачи в стратегии опрошенные РБК аналитики считают амбициозными. «Даже если банк будет выходить на такой уровень дивидендов постепенно, эта задача выглядит амбициозно с учетом перехода российской экономики к сравнительно низким темпам инфляции и слабого экономического роста», — считает аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков.

По оценкам Moody`s, прибыль Сбербанка по МСФО за 2017 год превысит 730 млрд руб., а в 2018 году при сохранении стабильной макроэкономической ситуации может вырасти еще примерно на 100 млрд руб. «В 2018 году дивидендные выплаты могут составить от 30 до 40% от прибыли по МСФО за 2017 год, но в любом случае мы ожидаем, что банк будет придерживаться цели по достижению минимально комфортного уровня достаточности базового капитала в 12,5%, что создаст запас на случай реализации непредвиденных рисков», — указывает аналитик Moody's Ольга Ульянова.

Отношение коэффициента расходов к доходам на уровне 30% — также весьма амбициозная цель, особенно с учетом необходимых инвестиций в технологии, отмечают эксперты. Тем более что стратегия расписывает задачи, этапы и финансовый эффект от построения «экосистемы». «Собственно российский финансовый и банковский рынок давно уже стал тесным для Сбербанка, одновременно — его исторически сформировавшийся доступ к потребителям финансовых продуктов предоставляет не имеющие аналогов по масштабам каналы для продвижения услуг в рамках экосистемы», — добавляет аналитик Moody's.


 
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