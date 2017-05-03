Сбербанк сообщает о результатах первого в Поволжье дня приобретения облигаций дебютного выпуска ОФЗ для населения
3 мая 2017 11:08
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В конце апреля в Сбербанке стартовали продажи облигаций федерального займа для населения. Данные облигации выпускает Министерство финансов РФ для финансирования государственных расходов. При этом государство гарнирует возврат инвестиций и сохранение денежных средств.
По условиям Покупатель ОФЗ-н может получить купонный доход по процентным ставкам, которые растут в течение 3-х лет владения облигацией от 7,5 до 10,5% годовых или заработать на разнице между ценой покупки и номинальной стоимостью. Номинал одной акции — 1000 рублей, минимальная сумма покупки от 30 000 рублей. При этом покупатель облигации имеет возможность полностью вернуть вложенные средства, а по истечении 12 месяцев с момента покупки сумма будет возращена с накопленными процентами.
Облигации также можно передать по наследству.
В первый день продаж облигаций в Поволжье общий объём заявок составил более 27 миллионов рублей по номиналу, средний размер заявки – 1,8 миллионов рублей.
Приобрести облигации можно в отделениях Сбербанк Премьер до 27 октября 2017 года.
Узнать адрес ближайшего отделения вы можете на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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