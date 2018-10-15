Сбербанк сообщает о назначении одного из ключевых руководителей блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

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Сбербанк сообщает о назначенииа старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов в направлении «сегменты клиентов» нового объединенного блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».В этом направлении сосредоточена работа с ключевыми клиентами банка, клиентами крупного и среднего бизнеса+ (КСБ+), Private Banking, управление глобальной корреспондентской сетью, а также GR корпоративного бизнеса.Владимир Ситнов окончил Самарскую государственную экономическую академию и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». В 2004 году решением диссертационного совета Самарской государственной экономической академии ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Владимир обладает большим опытом в области кредитной и клиентской работы. Свою деятельность в Сбербанке он начал в 2000 году в должности инспектора управления кредитования Поволжского банка Сбербанка России в городе Самаре. С 2013 года занимал должность председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.В августе 2018 Сбербанк принял решение об интеграции блоков «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес» (Sberbank CIB), работающих с корпоративными клиентами. Интеграция будет полностью осуществлена до конца 2018 года и позволит сформировать единую технологическую, управленческую и продуктовую платформы для работы с клиентами, получить значительный синергетический эффект для дальнейшего совершенствования работы с клиентами корпоративного сектора. Новый объединенный блок получил название «Корпоративно-инвестиционный бизнес», возглавил его Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, .