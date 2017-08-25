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Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»

25 августа 2017 11:20
95
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Обновленный продукт появился в Сбербанке в апреле 2017 года.

Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости» на 1,4-1,65 п.п. Новые ставки составляют 9,5-10%.
Основное назначение продукта – снизить ставку по действующей ипотеке полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один, снизив общую нагрузку на заемщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели. Рефинансировать можно потребительские и автокредиты любых банков, включая Сбербанк, а также задолженность по
кредитным картам других банков. Ставка при рефинансировании ипотеки, полученной в другом банке, теперь составляет 9,5%, при объединении кредитов или при включении дополнительной суммы наличных средств, ставка снижена до 10%.

«В продолжение рекордного снижения ставок по ипотеке для новых получателей кредитов, которое мы произвели 10 августа, мы улучшили условия и для тех, у кого ипотечный кредит уже есть. Благодаря нашему предложению, можно существенно снизить ставку, сократив свои ежемесячные платежи на 10-30% в зависимости от размера ставки по действующей ипотеке. Мы наблюдаем высокий спрос на этот продукт. В этом году более 2,5 тысяч человек воспользовались им, выдачи составляют 4,1 млрд рублей, и мы ожидаем значительного увеличения этих показателей», - сообщил директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васев.

Обновленный продукт «Рефинансирование под залог недвижимости» появился в Сбербанке в апреле 2017 года.
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