Сбербанк снизил ставки по кредитам перед сезоном отпусков
30 мая 2017 12:07
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Лето — традиционное время отпусков. Кто-то планирует поездку на курорт или путешествие на машине, а кто-то предпочитает провести время на даче. Любые планы легче воплотить в жизнь с потребительскими кредитами Сбербанка, ставки по которым снизились в преддверии летнего сезона.
Ставки по «Кредиту под поручительство физических лиц» теперь начинаются от 12,9%, а «Кредит без обеспечения» можно получить по ставке от 13,9%.
Ставку по кредиту без обеспечения можно дополнительно снизить на 1%, если подать заявку через сервис «Сбербанк Онлайн». В этом случае минимальная ставка по продукту составит 12,9% при займе от 300 000 рублей. Данное предложение действительно до 18 июня 2017 года.
Снижение ставок коснулось и других кредитных продуктов Сбербанка. По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» установлена фиксированная ставка от 13,9% Предложение позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.
Ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербанк, который обслуживает физических лиц. Полный список необходимых документов, условия предоставления и обслуживания кредита представлены на сайте sberbank.ru
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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