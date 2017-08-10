Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
10 августа 2017 13:10
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С 10 августа 2017 года ПАО Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также снижает минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья». Текущее изменение – самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6-2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.
Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке* составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья»** теперь составляет 15%.
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный.В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд. рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в России, – отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жильё на максимально выгодных условиях».
*Приобретение жилья в новостройке. Диапазон процентных ставок: 7,4-10%. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15%. Срок кредитования –до 30 лет включительно (до 7 лет включительно в рамках программы субсидирования ставки застройщиками). Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного помещения. Дополнительные расходы – обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора. Погашение кредита равными (аннуитетными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.
**Приобретение готового жилья. Диапазон процентных ставок 8,9-10%.Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15%. Срок кредитования –до 30 лет включительно. Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного помещения. Дополнительные расходы – обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора. Погашение кредита равными (аннуитетными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.
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