Сбербанк разработал первую в России масштабную нейронную сеть для оценки коммерческой недвижимости

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Сервис автоматизирует рутинный процесс подбора объектов-аналогов, оставляя специалистам больший запас времени на экспертную работу. В итоге сроки проведения оценки сокращаются с нескольких дней до минут при одновременном повышении ее качества. Кроме того, за счёт использования единой платформы унифицируется методология и подходы к оценке.На данный момент сервис охватывает 36 крупнейших городов России с населением более полумиллиона человек и используется для оценки объектов типа street retail. Планируется его расширение на другие сегменты коммерческой недвижимости.«Использование новейших технологий позволяет нам исключить механический труд и использовать высвободившееся время для решения сложных задач, — отметил старший вице-президент Сбербанка. — Наш сервис массовой оценки коммерческой недвижимости — самый масштабный в России».