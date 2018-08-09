Сбербанк рассказал ключевым застройщикам региона о новой модели финансирования долевого строительства
9 августа 2018 14:10
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Как изменится рынок недвижимости? Как нововведения скажутся на объемах выдаваемой ипотеки и стоимости квадратного метра в новостройках? Как работает механизм счетов эскроу? В центре обсуждения встречи — самые актуальные вопросы долевого строительства.
«Поправки к федеральному закону 214-ФЗ приведут к изменению работы застройщиков. Переход будет постепенным, и застройщики, и банки должны заранее подготовиться к новым условиям. Наша задача — выстроить отношения между банком и застройщиками максимально эффективно», — отметил в своем выступлении Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Согласно вступившим в силу поправкам к Федеральному закону 214-ФЗ в России начат переход на принципиально новые схемы финансирования долевого строительства. Закон вводит два новых механизма банковского контроля средств, внесенных в качестве оплаты строящейся жилплощади. Это банковское сопровождение счета застройщика для контроля целевого использования средств и счета эскроу. В первом случае банк осуществляет контроль всех платежей застройщика по проекту на предмет соответствия статьям затрат и ограничениям, указанным в 214-ФЗ, во втором — покупатели квартир в строящихся домах получают гарантию возврата средств, если дом не будет построен в срок.
Банковское сопровождение проекта предполагает, что банк контролирует целевое использование средств застройщиком с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20% проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком).
Счет эскроу — специальный счет, на котором аккумулируются денежные средства в период строительства. На данный счет покупатель жилья вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости, а у дольщика сохраняется гарантия возврата средств.
Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по договорам долевого участия. Сбербанк также предусматривает полную или частичную отсрочку по оплате процентов застройщику, использующему счета эскроу, на период строительства.
Реализация квартир с эскроу повышает доверие покупателей к объекту. Банк имеет возможность снижать процентную ставку по кредиту в зависимости от объема продаж квартир на этапе строительства и, соответственно, поступлений средств на счета эскроу. Застройщики могут финансировать свои проекты вне зависимости от объемов продаж и поступления средств дольщиков, так как на первоначальном этапе понятны источники финансирования, и основной источник – это кредит в уполномоченном банке. При такой схеме исключаются ситуации, когда застройщик вынужден продавать квартиры с большой скидкой, чтобы продолжать финансировать строительство.
В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года — до 95% ДДУ.
«Сейчас важно понять, как выстроить отношения застройщикам и финансовым организациям. Сбербанк всегда был пионером в части финансирования долевого строительства, и мы надеемся, что и в рамках новой модели банк окажет реальную поддержку застройщикам. Сегодняшний семинар позволил получить ответы на множество вопросов, появилось понимание, как выстраивать работу в новых
условиях», — отметила Кулагина Юлия, финансовый директор ООО «Стройтех», ГК «Версиво».
Стоит отметить, что использование счетов эскроу при покупке жилья на этапе строительства широко распространено в других странах. В России этот инструмент только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан.
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