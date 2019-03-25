Сбербанк провёл в Самаре V турнир по мини-футболу памяти Валерия Михайлова

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24 марта в Самаре прошёл V турнир по мини-футболу памяти Валерия Ивановича Михайлова, организованный Поволжским банкомПАО Сбербанк. По традиции, в турнире приняли участие футбольные команды Поволжского банка ПАО Сбербанк, АО «РКЦ «Прогресс», ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов», а также команда СДЮШОР № 11.Валерий Иванович Михайлов почти 20 лет трудился на заводе АО «РКЦ «Прогресс». Прошёл путь от простого рабочего до начальника производства. Принимал активное участие во многих ключевых проектах предприятия, внёс значительный вклад в сохранение и развитие промышленного потенциала региона. С 1994 по 2011 гг. Валерий Михайлов возглавлял Кировское отделение №6991 Самарского банка Сбербанка России. Он уделял большое внимание спортивной жизни, поддерживал городские и районные спортивные мероприятия. В середине 90-ых он основал женскую футбольную команду Поволжского банка ПАО Сбербанк, которая до сих пор является одной из сильнейших в регионе.20 марта 2014 года Валерий Иванович ушёл из жизни. Спустя год Сбербанк и АО «РКЦ «Прогресс» приняли совместное решение организовать турнир по мини-футболу в память о бывшем руководителе.«Валерий Иванович – пример настоящего лидера. Он был талантливым руководителем, надёжным другом. Главной ценностью для него всегда были люди: всё, что он делал, он делал на благо жителей города и всего региона, –– В этом году мы провели уже пятый турнир памяти Валерия Михайлова и, несомненно, будем продолжать эту традицию».