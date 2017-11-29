Сбербанк провёл для клиентов конференцию об изменениях в валютном законодательстве
29 ноября 2017 09:56
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Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, организовал для корпоративных клиентов Сбербанка конференцию «Изменения валютного законодательства РФ. Новые условия и новые возможности – 2018», на которой были подробно освещены новые требования валютного контроля.
Цель конференции — оказать клиентам поддержку при изменении бизнес-процесса, связанного с новациями законодательства. Участники мероприятия получили возможность лично пообщаться с экспертами в области валютного регулирования по особенностям применения законодательства, разобрать бизнес-кейсы и специализированные ситуации, а также оценить требования и рекомендации по осуществлению валютного контроля при таможенном оформлении товаров.
В центре дискуссии были репатриация денежных средств в части отражения ожидаемых сроков во внешнеторговых договорах и практика рассмотрения административных правонарушений в части валютных операций.
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность: заведующая сектором финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Татьяна Грекова, начальник отдела валютного контроля Московской дирекции ФНС России Андрей Дубровин и заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Елена Ладожина.
В мероприятии приняли участие около 1000 корпоративных клиентов Сбербанка: 500 человек присутствовали на конференции очно, более 400 региональных клиентов подключились к дискуссии по видеосвязи.
«Для нас конференция — это хорошая возможность услышать основную проблематику клиента в формате общего обсуждения c регуляторами, и сформировать сервисы, отвечающие ожиданиям клиентов ВЭД в условиях изменений валютного законодательства», — отметила управляющий директор Сбербанка, руководитель Управления сегментной аналитики и продуктового менеджмента CIB Стелла Кудачкина.
Изменения в валютное законодательство вступают в силу с 1 января 2018 года. Они направлены на либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов.
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