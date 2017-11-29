Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей Сейчас идет поиск подрядчика.
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей
Юных самарцев приглашает
Юных самарцев приглашает "Волшебная зима в Муми-доле"
В Самарской области полицейские продолжают оказывать правовую помощь детям и их законным представителям Решено продлить акцию до 20 декабря 2017 года.
В Самарской области полицейские продолжают оказывать правовую помощь детям и их законным представителям
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги.
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой
Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов Такой шаг объясняют борьбой с коррупцией.
Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов
Юные самарцы заинтересовались конкурсом с международным участием «Спутник» Количество желающих попробовать себя в качестве инженеров-исследователей выросло в 5 раз
Юные самарцы заинтересовались конкурсом с международным участием «Спутник»
За допинг уволят всех Согласно новому закону работу может потерять весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена.
За допинг уволят всех
сегодня  Среда, 29 ноября, 12:54
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/11:
USD 58.41
0.13
EUR 69.49
-0.01
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк провёл для клиентов конференцию об изменениях в валютном законодательстве

29 ноября 2017 09:56
114
Сбербанк провёл для клиентов конференцию об изменениях в валютном законодательстве На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, организовал для корпоративных клиентов Сбербанка конференцию «Изменения валютного законодательства РФ. Новые условия и новые возможности – 2018», на которой были подробно освещены новые требования валютного контроля.

Цель конференции — оказать клиентам поддержку при изменении бизнес-процесса, связанного с новациями законодательства. Участники мероприятия получили возможность лично пообщаться с экспертами в области валютного регулирования по особенностям применения законодательства, разобрать бизнес-кейсы и специализированные ситуации, а также оценить требования и рекомендации по осуществлению валютного контроля при таможенном оформлении товаров.
В центре дискуссии были репатриация денежных средств в части отражения ожидаемых сроков во внешнеторговых договорах и практика рассмотрения административных правонарушений в части валютных операций.  

На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность: заведующая сектором финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Татьяна Грекова, начальник отдела валютного контроля Московской дирекции ФНС России Андрей Дубровин и заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Елена Ладожина.
В мероприятии приняли участие около 1000 корпоративных клиентов Сбербанка:  500 человек присутствовали на конференции очно, более 400 региональных клиентов подключились к дискуссии по видеосвязи.

«Для нас конференция — это хорошая возможность услышать основную проблематику клиента  в формате общего обсуждения c регуляторами, и сформировать сервисы, отвечающие ожиданиям клиентов ВЭД в условиях изменений валютного законодательства», — отметила управляющий директор Сбербанка, руководитель Управления сегментной аналитики и продуктового менеджмента CIB Стелла Кудачкина.
Изменения в валютное законодательство вступают в силу с 1 января 2018 года. Они направлены на либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 ноября 2017  12:42
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей Сейчас идет поиск подрядчика.
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей
Сейчас идет поиск подрядчика. Экономика региона
25
28 ноября 2017  15:38
В рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейных изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным дизайном и повышенной функциональностью, высоким качеством и удобством, оптимальной ценой, соответствующ
В Самаре состоится подписание соглашения с резидентом ТОР «Тольятти» ООО «ЛЕВАНТО»
В рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейных изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным... Экономика региона
199
28 ноября 2017  14:00
Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в единую агломерацию Города, входящие в эту агломерацию, должны объединять скоростные железные дороги.
Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Самару и Ульяновск в единую агломерацию
Города, входящие в эту агломерацию, должны объединять скоростные железные дороги. Экономика региона
420
Весь список
Финансы и Банки
29 ноября 2017  09:56
Сбербанк провёл для клиентов конференцию об изменениях в валютном законодательстве На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность.
Сбербанк провёл для клиентов конференцию об изменениях в валютном законодательстве
На конференции выступили представители трёх основных институтов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность. Финансы и Банки
114
28 ноября 2017  17:36
Преимущества потребительского кредита
Преимущества потребительского кредита
 Наиболее простым и доступным способом оперативно получить необходимую финансовую сумму, в случае когда знакомые и друзья не могут ее одолжить, является... Финансы и Банки
59
28 ноября 2017  17:33
Рефинансирование кредитов
Рефинансирование кредитов
 Для того чтобы решить финансовые проблемы, многие берут кредиты. Это удобно и выгодно. Но бывает так, что человек берет займы в разных банках, под различные... Финансы и Банки
79
Весь список
Строительство
23 ноября 2017  16:41
Долевое строительство в Минске
Долевое строительство в Минске
 Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
127
17 ноября 2017  14:02
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили.
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
328
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
411
Весь список

Новости

27.11.2017
Владимир Пирожков: «Если мы сможем связать массовое прозводство с авиакосмичеcкой техникой, это будет новый импульс городу и области».
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western {...
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
955
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
928
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1985
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
130
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
128
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
116
Весь список


Новости компаний
29 ноября 2017  11:14
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за меся
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за меся
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
88
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1802
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
305
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
228
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
56
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
103
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
153
Весь список
Транспорт
29 ноября 2017  11:53
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги.
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
65
28 ноября 2017  17:59
Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
 У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
61
28 ноября 2017  12:50
Пассажиры Куйбышевской ЖД могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей В акции участвуют 126 поездов.
Пассажиры Куйбышевской ЖД могут приобрести билеты в СВ цене от 1999 рублей
В акции участвуют 126 поездов. Транспорт
237
28 ноября 2017  12:43
Дорогу на улице Луначарского в Самаре намерены сдать до конца года На улице обустроят четыре полосы движения.
Дорогу на улице Луначарского в Самаре намерены сдать до конца года
На улице обустроят четыре полосы движения. Транспорт
1334
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4844
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1730
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8619
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2439
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9784
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2824
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1802
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1429
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1776
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1665
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1394
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3028
Весь список

Мероприятия
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
В Самаре состоится награждение победителей Межрегионального конкурса «Экочудо»
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта

490

Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

371

Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ

342
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2435

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2265

Когда зима придет в Самару?

2073
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда