Сбербанк провел первую в России онлайн-регистрацию бизнеса c открытием расчетного счета
20 февраля 2018 13:18
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Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность онлайн регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда».
Впервые сервис был представлен на Российском инвестиционном форуме.
Для онлайн-регистрации бизнеса предпринимателю необходимо сформировать заявку. Для этого нужно будет сделать несколько простых шагов: предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в Сбербанк онлайн, выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету для подбора максимально выгодного и удобного пакета услуг в Сбербанке, оплатить госпошлину.
Далее с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить электронную подпись для заверения документов.
Сервис будет представлен на Платформе знаний и сервисов «Деловая среда» (Dasreda.ru). Проект реализуется в рамках программы Правительства РФ «Старт за ноль» и направлен на увеличение средних и малых предприятий в стране. Сервис будет бесплатным.
Рассмотрение заявления клиента и принятие решения о регистрации бизнеса в Федеральной налоговой службе займет три дня (не считая дня подачи). После подтверждения регистрации бизнеса необходимо подписать документы на открытие счета. Вся процедура, не считая периода ожидания решения налоговой и регистрации бизнеса, займет не более 30 минут.
Проект пока реализуется в трех регионах: Калужской, Тверской и Тульской областях. На первом этапе зарегистрироваться дистанционно могут индивидуальные предприниматели. На втором этапе реализации этого проекта на трех территориях можно будет зарегистрировать ООО с одним учредителем. На третьем — сервис будет доступен по всей России. Окончание эксперимента и подведение итогов намечено на 31 декабря 2018 года.
Принять участие в эксперименте могут пользователи Сбербанк онлайн старше 18 лет, имеющие Android-смартфон версии 5.0 и выше с NFC-технологией. Для регистрации также нужны паспорт РФ, СНИЛС, биометрический загранпаспорт, выпущенный не ранее 2009 года.
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