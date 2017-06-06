Сбербанк провел обучающий семинар для пенсионеров Самары

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– Сбербанк провел семинар по повышению финансовой грамотности пенсионеров Самары в рамках проекта «Клуб новых возможностей». Мероприятие прошло на площадке Отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области.«Клуб новых возможностей» — это серия семинаров по повышению финансовой грамотности, которые призваны помочь людям старшего поколения быстро освоиться в современном мире финансов, понять, что пользоваться банковскими продуктами — это просто и удобно.Специалисты банка в доступной форме рассказали пенсионерам о финансовых продуктах и услугах. Отдельный блок семинара был посвящен преимуществам и возможностям, которые открывает карта МИР «Социальная», разработанная специально для получения пенсии. Кроме того, участники смогли освоить современные банковские сервисы. Специалисты наглядно продемонстрировали, как оплачивать услуги ЖКХ, пополнять баланс мобильного телефона и многое другой с помощью «Сбербанк Онлайн».«Мы стараемся развивать наши услуги и сервисы, делать их доступными для всех клиентов. Чтобы людям старшего поколения было легче осваивать современные форматы обслуживания, мы проводим для них обучающие мероприятия. Сегодня около 600 тысяч пенсионеров получают пенсию в Самарском отделении Сбербанка, и для нас важно, чтобы обслуживание в банке было для них простым и удобным», - отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.