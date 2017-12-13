Сбербанк принял участие в VI Поволжском межрегиональном форуме по недвижимости

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В этом году форум прошел уже в шестой раз и собрал порядка 400 представителей отрасли из разных регионов страны. В рамках форума участники обменялись опытом в ходе круглых столов и дискуссий, подвели итоги года и рассказали о планах на следующий. Особенностью форума в этом году стало заседание Правления и Национального совета Российской Гильдии Риэлторов, а также проведение деловой игры, в рамках которой банкиры познакомили участников форума с действующими ипотечными программами.Представители Самарского отделения ПАО Сбербанк представили на форуме выставочный стенд, где любой желающий мог получить консультацию по ипотечным продуктам банка, а также о преимуществах партнерства со Сбербанком.Сотрудничество с финансовым учреждением позволяет агентствам недвижимости и Застройщикам оформлять заявки на кредит и продавать объекты недвижимости, не выходя из офиса, с помощью специальных программ и сервисов Сбербанка. Таким образом, клиенты могут оформить сделку по покупке недвижимости «под ключ» в одном месте, сэкономив собственное время.