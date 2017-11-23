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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк принял участие в IX межрегиональном форуме «Самарская платформа развития бизнеса»

23 ноября 2017 16:02
85
На сегодняшний день в Самарском отделении ПАО Сбербанк обслуживается более 26 тысяч предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Сбербанк принял участие в IX межрегиональном форуме «Самарская платформа развития бизнеса», организованного Администрацией городского округа Самара при поддержке правительства Самарской области. На форуме были рассмотрены актуальные вопросы предпринимательского сообщества, современные подходы к развитию бизнеса. Также участники узнали о программах поддержки различных направлений малого и среднего бизнеса в рамках круглых столов.

В рамках мероприятия Сбербанк представил выставочный стенд. Специалисты банка рассказали о продуктах и услугах для бизнеса. Особый интерес участников вызвал новый пакет услуг «Легкий старт». Также эксперты банка приняли участие в работе круглых столов форума.

« Поддержка малого бизнеса – одна из наших фокусных задач. И сегодня мы создаем максимально комфортные условия для предпринимателей. Вести бизнес со Сбербанком – удобно и выгодно, а начать собственное дело можно без затрат на банковское обслуживание благодаря продукту «Легкий старт». Уверен, при поддержке органов государственной власти и банковского сообщества бизнес в
Самарской области будет активно развиваться», - отметил управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.

На сегодняшний день в Самарском отделении ПАО Сбербанк обслуживается более 26 тысяч предприятий малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей. Ежемесячно в Сбербанке открывается порядка 400 расчетных счетов для представителей малого бизнеса губернии. А широкая линейка кредитных предложений позволяет выбрать оптимальное решение для каждого вида бизнеса. 
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