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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу

14 марта 2019 14:40
74
С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками.
- Построен первый многоквартирный дом с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке.
- С помощью специального сервиса в Сбербанк Бизнес Онлайн застройщики могут получать информацию о счетах эскроу и отслеживать их пополнение дольщиками.

Сбербанк полностью завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк подтвердил на практике готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу. Клиентам-застройщикам также предоставляется удобный сервис в Сбербанк Бизнес Онлайн. С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками».

Домостроительный комбинат (г. Воронеж) завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства. 
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