Сбербанк приглашает самарцев на бесплатные тренировки
12 мая 2017 13:37
133
В этом году семейный спортивный праздник пройдёт 28 мая на территории спортивной базы «Чайка». Начало мероприятия — в 9.00.
«Зеленый марафон» пройдёт под девизом «Спорт для всех!» и принять участие в нём смогут все желающие независимо от возраста и уровни подготовки. Для бегунов подготовлены дистанции на 4,2 и 10 километров, также состоится детский забег
на 500 метров.
Регистрация участников на сайте greenmarathon.ru.
В рамках подготовки к спортивному празднику Сбербанк проводит бесплатные открытые тренировки для всех желающих, которые проведут преподаватели Школы правильного бега I LOVE RUNNING.
Первая тренировка 14 мая состоится на Набережной. Место сбора — у ресторана «Мяснофф». Начало в 10.00. Для участия в тренировке необходимо пройти простую регистрацию на сайте samara.iloverunning.net/events/zmopen.
Последняя перед марафоном тренировка пройдёт в санатории «Самарский» 20 мая, в 12.00. Для участия также нужно пройти регистрацию по ссылке samara.iloverunning.net/events/zmopen-2/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 мая 2017 13:20
Заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» состоялось 12 мая в Самаре. Экономика региона
109
11 мая 2017 21:55
АО «Куйбышевский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», по итогам первого квартала 2017 года увеличило выработку светлых нефтепродуктов на 6,8% до... Экономика региона
138
11 мая 2017 10:56
Из них 4733 уже определились с выбором своего будущего места жительства. Экономика региона
284
Финансы и Банки
12 мая 2017 13:37
Чуть больше двух недель остается до традиционного «Зеленого марафона» Сбербанка. Финансы и Банки
133
11 мая 2017 14:02
Специалисты Сбербанка предлагают использовать смарт –терминал «Эвотор» — устройство на базе планшета с Android и принтером кассовых чеков. Финансы и Банки
197
10 мая 2017 13:00
Сбербанк представляет новый продукт. Финансы и Банки
252
Строительство
12 мая 2017 13:00
Для работ на этот год подрядчик не обеспечен средствами полностью. Строительство
208
10 мая 2017 21:53
Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным... Строительство
330
8 мая 2017 16:05
Пожарная сигнализация играет важную роль в каждом здании. Это касается и жилых домов, и производственных помещений, и офисов и т.д. Строительство
52
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
249
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
404
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1273
Бизнес
11 мая 2017 14:09
Такие нерудные материалы, как песок и щебень постоянно пользуются спросом. Различные строительные подрядчики постоянно покупают эти материалы, потому что... Бизнес
45
10 мая 2017 17:41
Чувствовать себя в безопасности, обеспечить безопасность своих родных и близких - вполне нормальное желание любого человека. Бизнес
38
1 мая 2017 10:39Фрачайзинг, как успешный бизнес
У кого-то есть товары, технологии, торговые знаки или готовые схемы ведения дела, которые позволяют вести успешный бизнес. Этот кто-то — франчайзер, продавец... Бизнес
68
Новости компаний
8 мая 2017 16:07
Те, кто занимается сельским хозяйством, хорошо понимают, что наличие качественной техники играет важную роль. Такую технику лучше всего покупать у надёжного... Новости компаний
58
2 мая 2017 13:14
Старт продаж универсалов запланирован на вторую половину 2017 года. Новости компаний
585
2 мая 2017 11:52
В этом году стажировки пройдут по четырем направлениям. Новости компаний
257
28 апреля 2017 11:19
Это ставит под угрозу стабильность газоснабжения области. Новости компаний
343
IT и Коммуникации
11 мая 2017 14:12
Когда возникает потребность в покупке телефона, возникает множество вопросов. Для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно определиться с моделью... IT и Коммуникации
55
8 мая 2017 16:02
Различные онлайн игры набирают всё больше популярности среди геймеров. Каждый, кто увлечён подобными играми, понимает, что успеха игры, нужно учитывать... IT и Коммуникации
55
8 мая 2017 15:59
Компьютерные игры имеют большую популярность во всём мире. В них играют не только дети, но даже и взрослые. Многие игры настолько захватывают, что от них... IT и Коммуникации
74
Транспорт
11 мая 2017 12:15
Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут. Транспорт
447
11 мая 2017 11:44
Там запланированы работы по ремонту аварийной тепловой камеры. Транспорт
257
11 мая 2017 11:14
Рейсы осуществляет судно на подводных крыльях «Восход». Транспорт
303
10 мая 2017 18:14
Ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн. Транспорт
267
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
456
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1052
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1216
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1437
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2742
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1620
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1430
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1068
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
561
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
983
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2214
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3238
Мероприятия