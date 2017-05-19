Сбербанк приглашает самарцев на «Зеленый марафон»

105

В этом году на «Зеленом марафоне» будет организовано две дистанции: традиционные 4,2 километра для любителей здорового образа жизни и 10 километров для жителей и гостей города, которые профессионально занимаются бегом. Также пройдет специальный детский забег на 500 метров.В этом году для участников забега будет предусмотрена электронно-чиповая система, которая позволит фиксировать результаты с высокой точностью. Кроме того, всем участникам, преодолевшим дистанции предусмотрены памятные медали.Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки: квест, мастер-классы от партнеров марафона с конкурсами и подарками, благотворительные инициативы по сбору средств для социального приюта «Подросток».Традиционно «Зеленому марафону» предшествуют социальные акции. В этом году в Самаре почти 200 волонтеров провели субботник в детском санатории «Здоровье», для воспитанников приюта «Подросток» прошли тренинги по эмоциональному интеллекту и квест по финансовой грамотности. В рамках акции «Чистые берега» более 300 сотрудников Сбербанка совместно с Росприроднадзором очистили берег озера Паршино, расположенного на 18 км Московского шоссе вблизи ТЦ «Московский».«Вы можете только начинать бегать, или иметь за плечами несколько марафонов — вам и вашей семье всегда будут рады на нашем празднике. — отметил Председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.Напомним, что электронная регистрация на марафон открыта на сайте greenmarathon.ru до 23 мая.Также регистрация возможна на месте проведения забега. Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное.До встречи на старте!